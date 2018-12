Déjà J-7 avant les vacances scolaires de fin d’année ! Entre deux réveillons, il va falloir occuper les plus jeunes ; il est donc temps d’y penser.

L’occasion de prévoir l’une ou l’autre excursion entre petits et grands (il n’est pas interdit d’embarquer les grands-parents dans l’aventure…), en surfant sur la magie des fêtes d’hiver, propices à cocooner en famille et à profiter des illuminations quand le soir tombe tôt.

On zappe les marchés de Noël quand le réveillon est derrière soi, et on se rappelle que notre petit pays fourmille de parcs d’attractions, dont certains sont accessibles en hiver.

Inspirés par Disneyland Paris, ouvert toute l’année et qui a le don de saisir chaque opportunité festive (Halloween, Noël) pour attirer des milliers de visiteurs, même quand il faut faire la file une heure par - 5°C, de plus en plus de sites de loisir ouvrent leurs grilles fin décembre-début janvier.

La preuve de cette nouvelle tendance sociétale par notre Pairi Daiza national, qui vient d’annoncer son ouverture exceptionnelle pour Noël 2019.

Nous avons sélectionné , pour tous ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances, quelques idées sympas où piocher en fonction de sa localisation, mais aussi de l’âge des enfants, du temps et du budget disponibles. Les parcs proposent souvent des tarifs réduits en période hivernale, de même qu’en achetant ses tickets en ligne à l’avance (les bambins de moins de 3-4 ans entrent gratuitement).

Attention, les parcs de Walibi, Bobbejaanland, Bellewaerde et Pairi Daiza ne rouvriront qu’en avril. Une façon de prolonger le sentiment de bien-être entre parents et enfants une fois la bûche digérée, de renforcer ces liens précieux en partageant rires et émotions et de redevenir soi-même un enfant pour quelques heures.

Une grande bouffée d’air frais et de plaisir pour bien commencer la prochaine année.

(...)