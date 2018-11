Pour éviter les pires désastres écologiques, les stars de cinéma ont décidé de se mobiliser.

Incendies ravageant la Californie, vents violents, inondations dans les pays du Tiers-Monde et dans nos agglomérations, fonte de la calotte glacière alarmante, déforestation de l’Amazonie, empoisonnement des sols et des océans, raréfaction des espèces animales et végétales, pêches intensives, effet de serre, jamais la planète n’aura autant souffert des activités humaines.

Pour éviter le pire, une poignée de stars a décidé de se mobiliser depuis des années. Plus que jamais leur parole doit être écoutée car le temps presse. Qui sait, nous vivons peut-être déjà la fin d’une civilisation : la nôtre !

Pierce Brosnan: "De ma fenêtre, je vois l'érosion grignoter mon terrain"

(...)