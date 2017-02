Après Huy, Mondorf et avant Bruxelles, c’est à Nalinnes que Pierre Richard a présenté et signé ses bouteilles de vin samedi. "Dès que j’ai annoncé sa venue, plus de 750 personnes se son inscrites", se souvient Pascal Thonon de La Barrique. Ils étaient nombreux, mais détendus, à attendre l’arrivée de l’acteur à bord d’une DS bleu ciel sur la musique du Grand Blond avec une chaussure noire. C’est un Pierre Richard souriant et humble qui a répondu à nos questions au terme de sa rencontre avec le public.

Vous êtes en pleine tournée de promotion de vos vins et vous affichez une forme olympique!

"Tous ces gens qui se déplacent, qui font la file une demi-heure voire plus pour me voir 45 secondes... Qu’est-ce qu’ils sont gentils ! Les voir avec le sourire, contents de me voir, me donne la pêche. Alors même si je suis un peu fatigué, je ne vais pas le montrer. Je récupérerai après."

Pourquoi avoir choisi de vous installer en Corbières ?

"C’est d’abord une histoire d’amour pour le paysage. Je cherchais un lieu de repos et de paix. Et j’ai trouvé le soleil, la mer, la pêche. J’ai pris quelques vignes. L’ancien propriétaire du vignoble était décédé et les héritiers s’en fichaient. Les vignes s’abîmaient car le régisseur n’avait plus les moyens de les entretenir. J’ai gardé les Carignan et j’ai replanté 12 hectares sur 20. Mais ce n’était pas mon métier. Donc j’ai fait appel à Marc Dubernet. C’était il y a 35 ans et on fait toujours du vin ensemble. Naif, je pensais que j’allais avoir du vin l’année suivante et il a fallu attendre 4 ans avant d’avoir mon premier vin. Pour notre premier millesime, nous avons eu une médaille d’argent."

Les gens du cru ont pris votre arrivée comment ?

"La moitié d’entre eux étaient contente et l’autre ricanait. Après, ils ont vu que j’étais humble et respectueux de la terre, ce qu’on n’a pas forcément dans le cinéma. Je suis admiratif devant un oenologue ou même un paysan sur son tracteur. Même si je décide du replantage et de l’assemblage, mon rôle est surtout d’être ambassadeur de luxe comme ici aujourd’hui."

Êtes-vous fier d’avoir été le premier acteur à vous lancer dans le vin ?

"En fait, j’ai été initié au vin par Gérard Depardieu et Jean Carmet. Ce n’est pas parce que j’ai fait du vin que les autres ont suivi. Je les ai juste coiffés sur le poteau !"

Y a-t-il eu une compétition entre les vins de Pierre Richard et de Gérard Depardieu ?

"Non. Par contre, on faisait ensemble ce qu’on appelait des montées chromatiques. On prenait 2 cuillères d’huile d’olive avant pour matelasser l’estomac. Et puis on buvait des vins légers et on montait en puissance jusqu’aux grands Bordeaux en passant par les grands Bourgogne... Le lendemain, Gérard était frais comme un gardon alors qu’il me fallait deux jours pour m’en remettre."

Votre dernière récolte a-t-elle beaucoup souffert de la météo ?

"Oui. Il n’y a pas beaucoup de quantité. Mais la qualité devrait y être, heureusement. Depuis quelques années, c’est de plus en plus difficile dans les vignes car il ne pleut pas quand il devrait. On a même eu de la grêle en juillet. Un citadin ne s’en aperçoit pas vraiment. Ce n’est pas génial d’avoir 22 degrés en décembre pour ceux qui font du fruit. La météo devient anarchique et ça pose des problèmes."

Voyez-vous des concordances entre votre métier et le vin ?

"Avec le métier d’acteur, pas vraiment. Mais je suis musicien et dans le vin, on parle aussi de notes, de tonalités et de choses assez abstraites que l’on retrouve dans l’art. Ce qui m’inspire, outre la nature, ce sont les gens. Ces hommes qui sont presque comme des ceps de vignes, à force de les travailler, ils finissent par leur ressembler, ils sont noueux avec ces mains marquées, ils sont tellement authentiques."





"J'adore la Syrah"

C’est en face d’un verre d’eau plate que Pierre Richard répond à nos questions. Mais il nous rassure : il aime son vin et le boit volontiers.

"Le vin que je préfère boire dépend des circonstances, des endroits et de ce qu’on va manger. Chez moi, l’été, je préfère le rosé bien frais. Je ne suis pas très Martini et ces apéritifs-là. Le rosé, c’est rafraîchissant. Ce n’est pas forcément bas de gamme. Dans mes vins, j’ai un rosé en fut de chêne qui mérite d’être accordé à un repas. D’ailleurs, certains chefs le proposent."

Mais le plus gros de la production de Pierre Richard reste le rouge. "En rouge, j’adore mon Château Bel Evêque. Contrairement aux autres consommateurs, j’ai la chance de le boire après 5 ou 6 ans. Une fois, un de mes amis m’en a servi sans me le dire et je l’ai trouvé tellement bon ! Il avait vieilli en cave pendant dix ans. C’était une très bonne surprise..."

N’en déplaise aux spécialistes qui ne jurent que par la complexité des assemblages, l’acteur adore la Syrah. "À tel point que je produis une Syrah pure juste pour me faire plaisir. On ne la trouve pas en Belgique car c’est une édition limitée de mille bouteilles environ."





De la poésie au Petit Spirou

82 ans, Pierre Richard ne les fait vraiment pas. Non seulement il tient la forme, mais il n’arrête pas de courir sans sembler affecté par son emploi du temps. Entre les déplacements de sa tournée de promotion des vins où il visite cavistes, restaurants, détaillants, etc., sans interruption, il joue au théâtre Petit éloge de la nuit qu’il vient de proposer à Binche. Un spectacle de poésie qui le change de ses emplois précédents. "Voici 40 ans, je n’aurais pas eu le même plaisir à savourer les mots. J’étais un acteur physique. Je jouais avec mes jambes. Elles dictaient mes pensées. Aujourd’hui, dans le spectacle, ce sont les textes de Desnos, Edgard Poe ou Ingrid Astier qui le font. Je savoure, sans doute pour la première fois, le plaisir de délivrer des jolis mots, des jolies pensées ", dit-il. Au cinéma, on le retrouvera bientôt dans l’adaptation du Petit Spirou, chère au patrimoine BD belge. " Je joue son grand-père et j’ai adoré tourner avec le réalisateur Nicolas Bary ainsi que plusieurs acteurs belges (Natasha Regnier, François Damiens). On a tourné en juin dernier et je me suis entendu comme larrons en foire avec Sacha Pinaud, le gamin qui incarne Le Petit Spirou."





Les vins semblent appréciés des amateurs comme des cavistes

En Belgique, seuls 4 vins du domaine de Pierre Richard sont commercialisés: un blanc, un rosé et deux rouges. Le Démon de l’évêque (11,90 euros). Ce blanc (bourboulenc et grenache) sec et malgré tout rond en bouche, plaît au plus grand nombre avec ses arômes de fleurs blanches. Le Domaine Bel évêque rosé (12,90 euros). Ce rosé (cinsault, syrah, grenache) élégant et frais avec ses notes de fruits rouges et de fleurs de verger, peut paraître âpre en fin de bouche. Le Domaine Bel évêque rouge (16 euros). Ce rouge (carignan, syrah, grenache, mourvèdre) à la robe grenat élevé en barriques (mais pas trop), ravit avec ses arômes de violette et de griottes. La cuvée Cardinal (23 euros). Ce rouge (syrah et mourvèdre) bien équilibré offre des notes de fruits rouges et noirs avec du poivre et des épices. Ses tanins restent subtils, mais persistants.

Question : ces vins ne sont-ils pas surfaits par rapport à ce que l’on trouve par ailleurs ? "Je me suis posé la même question, avoue le caviste Pascal Thonon. Et puis je suis allé visiter le domaine. La roche affleure et cela demande plus de travail dans ces conditions".

‘On est sur des rendements très moyens" , ajoute l’importateur Terra Terra. "Le domaine affiche 27 à 30 hectolitres par hectare alors qu’on est à 60 de moyenne dans la région. Les vignes produisent très peu en quantité, mais de la qualité et c’est ce qui nous intéresse".