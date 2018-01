C’était exactement le mouvement escompté par François Bellot, Ministre de la Mobilité (MR).

Lorsque le 4 décembre dernier, il ramenait le prix de la plaque d’immatriculation belge personnalisée au tarif de 1.000 €, en lieu et place des 2.000 € en vigueur depuis 2016, le but était clairement de relancer la machine qui avait calé, depuis que l’Etat eut commis le péché d’avoir les yeux plus gros que le ventre.