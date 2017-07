Depuis quelques semaines, la question migratoire agite de nouveau l'Europe. Il y a deux semaines, les autorités italiennes menacent de fermer leurs ports aux bateaux des ONG non italiennes transportant des migrants.

En cause : les centres d'accueil sont saturés. Rome appelle ses voisins à l'aide. Quelques jours plus tard, les ministres de l'Intérieur des 28 se réunissaient en Estonie pour discuter du sort des migrants secourus en Méditerranée centrale. Pour apaiser le gouvernement italien, Paris, Berlin et Bruxelles lancent sur la table diverses propositions. Tout le monde se dit solidaire de l'Italie, devenu la principale porte d'entrée en Europe depuis l'accord conclu l'année passée entre la Grèce et la Turquie et la fermeture de la route des Balkans. Hier, c'était le ministre des Affaires étrangères qui ajoutait son grain de sel à la soupe européenne migratoire, affirmant que la gestion de la crise avait atteint "ses limites". "Les opérations de secours en mer ont eu deux conséquences. Il y a de plus en plus de morts en mer car de plus en plus de personnes tentent la traversée sur des embarcations dangereuses. Et de plus en plus de personnes arrivent en Italie où elles n’ont aucune chance d’obtenir l’asile et seront donc renvoyées", déclarait-il ce mardi.





VRAI : Les ONG craignent que 2017 soit l'année la plus meurtrière. Le record avait déjà été dépassé en 2016.

D'après l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), depuis le début de l'année, 2.353 sont décédés ou portés disparus durant leur périple en mer. Le plus souvent par noyade ou asphyxie sur les embarcations bancales sur lesquelles les passeurs les entassent. Pour Amnesty International, 2017 pourrait bien devenir "l'année la plus meurtière pour la route migratoire la plus meurtrière du monde". Actuellement, c'est 2016 qui détient ce triste titre : 5.143 personnes ont perdu la vie ou ont disparu durant leur périple en mer. Un peu plus que la population de Linkebeek ou la moitié de celle de Spa. Et encore, "ces chiffres ne représentent que les décès signalés par les autorités gouvernementales, les médias, les Nations Unies ou les ONG. Il ne s'agit donc que d'estimations, en deçà de la réalité", précise le site internet de l'OIM.





FAUX : En 2015, plus de personnes ont traversé la mer qu'en 2016 mais moins sont décédées.

(...)

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.