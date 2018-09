Société Les itinéraires alternatifs proposés par ces applications déplacent les embouteillages et surchargent les axes secondaires, à tel point que les bourgmestres doivent employer les grands moyens

Avec la rentrée universitaire, les vacances des embouteillages sont définitivement derrière nous. Depuis hier, les trajets se sont déjà largement rallongés un peu partout dans le pays.

Alors, pour ceux qui sont coincés dans les bouchons, il n’y a plus qu’à prendre son mal en patience. Et pour les autres sur le point de prendre la route, un conseil est souvent de mise, celui d’emprunter un itinéraire alternatif et donc plus rapide en se connectant sur l’application Waze. D’ailleurs, rien que sur Bruxelles, on compte près de 250.000 utilisateurs. Ces applications de trafic en temps réel, telles que Waze ou TomTom Go, connaissent un succès grandissant aujourd’hui. À tel point que les automobilistes, suivant les itinéraires alternatifs, en viennent à se retrouver en masse dans des quartiers résidentiels calmes et non adaptés à une telle circulation, ce qui commence à peser sur les riverains mais également les pouvoirs locaux. La raison ? Le fait d’assister à un déplacement du trafic sur des axes secondaires ou des routes de campagne, avec un risque d’aggravation des embouteillages au lieu de les résorber.

(...)