Le chien reste plus que jamais le meilleur ami de l’homme si l’on en croit les chiffres dévoilés par Dog ID, la base de données pour l’identification et l’enregistrement des chiens en Belgique, obligatoire depuis 1998.

De plus en plus de ménages belges craquent pour une boule de poils. Et effet, la Belgique compte près de 2,5 millions de chiens aujourd’hui, alors qu’elle en comptait 1,5 million il y a dix ans.

Pas moins de 164.424 nouveaux canidés ont été enregistrés en 2016. Cela veut dire que près d’un ménage sur quatre possède un ou plusieurs chiens. Un constat qu’il convient toutefois de nuancer car la plupart des maîtres ne préviennent pas Dog ID quand leur chien meurt.

Les noms attribués aux chiens par leurs propriétaires sont dévoilés chaque année. Pour les mâles, c’est Max qui a rencontré le plus de succès en 2016, suivi de Jack, Paco, Kenzo et Rocky.

Du côté des femelles, les noms se terminant par la lettre A ont plus que jamais la cote. Ainsi, Luna décroche la première place, suivi de Lola, Maya, Nala et Bella.

Les Wallons sont proportionnellement les plus nombreux à posséder un chien, suivis des Flamands et des Bruxellois. Pour l’année 2015, 62.602 chiens ont été enregistrés au sud du pays contre 98.5511 au nord, et 3.271 en Région bruxelloise.

Ce sont les chihuahuas qui trônent en tête des races de chien les plus enregistrées de 2016. Viennent ensuite les border collie, les canis vulgaris (bâtards), les jack russel, les labradors retriervers et les bergers allemands.