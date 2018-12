On l’a déjà tous fait le dimanche en famille au bord d’un étang : donner du vieux pain sec aux canards.

Si ce geste part d’un bon sentiment, il peut pourtant avoir des conséquences dramatiques sur la santé des palmipèdes. "Si vous aimez les canards, ne leur donnez pas de pain, s’il vous plaît."

Cette phrase est devenue un cri d’alerte pour Christophe de Hody, naturopathe sur Paris et Youtubeur-herboriste très suivi sur la Toile.

Sa dernière vidéo traitant de ce fléau a été vue près d’un million et demi de fois. " J’ai voulu sensibiliser le grand public à ce problème car au final, peu de personnes savent que le pain est nocif pour la santé des canards et de tous les oiseaux. Le sel et les nutriments du pain ne sont pas supportés par leur organisme et provoquent des déformations au niveau des ailes, ce qui les empêche de voler et peut finir par les tuer ", poursuit-il. Un morceau de pain sec jeté dans un lac peut aussi devenir néfaste pour l’environnement.

Une fois moisi, il devient une nourriture pour les rats, les bactéries et devient également dangereux pour l’homme et tous les animaux qui l’approchent.

Le sujet reste méconnu du grand public et quand on discute avec des passants, surprise et stupeur s’affichent souvent sur les visages. "Alors là, je ne savais pas… Pourtant je viens de la campagne et je croyais bien faire. Je vais de suite aller le dire à ma fille !", lance Marketa au milieu d’une balade en famille au parc de Woluwe. Il faut avouer que la sensibilisation et la communication sont assez minces sur ce thème.

Dans certains parcs de Bruxelles, des petits panneaux indiquent qu’il ne faut pas donner de nourriture aux canards mais rien de plus. "La sensibilisation à Bruxelles est insuffisante car de simples petits panneaux souvent invisibles ne parlent pas assez aux gens. Nous allons bientôt proposer à la Ville de Bruxelles des panneaux plus grands et surtout avec des explications ludiques pour éclairer et pas seulement interdire", détaille Ludivine Janssens, chargée de mission au sein de la Ligue Royale Belge pour la Protection des oiseaux (LRBPO).

Mais alors, si le pain est déconseillé, vers quoi faut-il se tourner ? "Ils sont herbivores donc il faut favoriser la salade et les graines pour canards", précise Françoise Hénin, vétérinaire à Bruxelles. Alors s’il reste du vieux pain chez vous, optez plutôt pour un pudding ou le fameux "pain perdu" !