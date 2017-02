Entre la CSC et bpost, la guerre est officiellement déclarée. Le syndicat chrétien, qui a claqué la porte de la commission paritaire du mois passé et déposé un préavis de grève, dénonce notamment des erreurs récurrentes dans le versement des salaires des employés de la société.

Il invoque ainsi des fiches de traitement "farfelues" et des incorrections dans les différents montants payés. "Ce mois-ci encore, des erreurs nous sont rapportées : malgré de multiples interventions, certains agents doivent se contenter de 650,00 euros mensuels alors que des mi-temps sont payés temps plein", indique le syndicat.

Stéphane Daussaint, responsable général de la CSC Transcom, a des exemples plein ses tiroirs.

"Prenons Didier, malade depuis le 17 novembre. Il est étonné de recevoir 663 euros de salaire pour le mois de janvier alors que c’est un agent statutaire. Donc, il devrait continuer à percevoir son salaire. Imaginez la personne qui perçoit 663 euros. Si elle a déjà ne fût-ce que 500 euros de loyer, ça veut dire que le temps qu’ils fassent la vérification administrative, il lui reste 113 euros pour son mois", explique le syndicaliste.

Pour la CSC, les fiches de salaire elles-mêmes sont problématiques. "On a certains fiscalistes qui n’arrivent même pas à les comprendre. Encore récemment, on a un collaborateur qui s’est rendu à la banque pour faire un prêt. On lui a réclamé ses fiches de 2016. Les fiches étaient tellement illisibles que la banque croyait qu’il avait une saisie sur salaire alors qu’il n’avait aucun souci financier !"

À la source de ces confusions, le système de gestion des salaires mis en place par bpost, il y a un an.

"Comme tout nouveau système, il a connu quelques petites maladies de jeunesse. C’est inévitable quand on lance un système d’une telle complexité. On verse 25.000 salaires chaque mois. Il y a tellement de spécificités qu’il y a toujours des inégalités mais ce n’est pas propre à bpost , indique Baudouin de Hepcée, porte-parole de l’entreprise. Il indique en outre que tout a été mis en œuvre pour réguler la situation. "On a même déployé du personnel des ressources humaines pour être disponible sur le terrain pour aider les collègues à vérifier leurs fiches de paie si nécessaire".





Le bureau de tri d’Uccle en grève

La semaine passée, une grève se déclarait dans le centre de tri bruxellois de bpost. Lundi, c’est au centre de distribution bpost à Uccle que la grogne s’est manifestée. Une quarantaine de facteurs sur les 54 ont tenu un piquet de grève, lundi de 6h30 à 9h30, avant de rentrer chez eux.

Ils dénoncent entre autres un manque de personnel. "Régulièrement, le tri n’est pas terminé. Les chauffeurs ont trop de colis depuis novembre et cela ne diminuera pas", indique une déléguée CSC.

Les travailleurs se plaignent également d’un manque de transparence dans les heures supplémentaires et de fiches de salaires incompréhensibles.

Ils souhaitent en outre obtenir du nouveau matériel. "La moitié des scans sont obsolètes. Les imprimantes, n’en parlons pas. Les véhicules sont régulièrement en panne. Les facteurs roulent avec un véhicule poubelle. Belle image pour bpost ! La moitié des urinoirs sont inutilisables, les chaussures de sécurité provoquent des douleurs chez les agents…"