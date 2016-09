Pourquoi le cerf brame-t-il?

Société

De la mi-septembre à la mi-octobre, c’est la saison des amours pour les cerfs.

Lorsque le rut commence, la testostérone du mâle se multiplie par 1.000 du jour au lendemain.

Très excité par cette montée d’hormones, il n’a dès lors plus qu’une idée en tête : retrouver la harde de biches pour pouvoir s’accoupler.

Sans boire ni manger, le cerf peut alors faire un long périple, allant parfois jusqu’à 50 kilomètres, pour retrouver ces dames.

Une fois la harde de biche rejointe, le mâle n’a plus qu’une obsession, s’accoupler.

Il éloigne les prétendants en bramant et veille à garder les femelles sous sa coupe. Il attend que leurs chaleurs commencent.

La période de fécondité des femelles est très courte : 24 à 48 heures par an. Une saillie ne dure que trois secondes.

Si la biche est prise, elle n’a plus ses chaleurs. La gestation durera huit mois.

Le cerf de place, le mâle qui a conquis la harde, commence par éloigner les jeunes daguets de leur mère. Ces derniers ne sont pas encore matures sexuellement. Cependant, ils représentent déjà une menace pour le mâle dominant.

Le cerf de place s’accouplera sans relâche avec 80 % des biches de la harde.

Rien n’est acquis pour lui. Sa place peut sans cesse être remise en cause par un autre mâle.

Le brame fait office d’intimidation par laquelle il marque sa présence parmi les femelles.

L’affrontement, scène mythique lors de laquelle deux cerfs foncent l’un sur l’autre tête baissée et entrechoquent leurs bois, n’a lieu qu’en dernier recours.

Généralement, il suffit que le cerf de place poursuive ses concurrents en bramant pour que ceux-ci s’enfuient.

Le cerf de place s’accouplera jusqu’à épuisement. Quand il n’en peut plus, il cède sa place à un autre prétendant.

Une harde de 60 biches nécessite quatre à cinq mâles pour couvrir la période du rut.





Récit d’une balade au crépuscule à la rencontre les cerfs du domaine des Grottes de Han

Par une douce fin de journée, nous embarquons à bord d’un camion aménagé pour transporter les visiteurs du parc animalier.

À 18 h, Patrick Paquay notre chauffeur-guide safari nous met au parfum : "J’espère que tout le monde a pris sa veste !"

L’ambiance est bon enfant. En famille, en couple ou en solo, novices comme experts des cervidés plaisantent en toute convivialité.

Notre embarcation se met en branle. Cahin-caha, nous empruntons la petite rue qui nous mène à l’entrée du parc. Une petite bise fraîche nous caresse le visage.

Notre véhicule pénètre dans la forêt. Le soleil descendant filtre à travers les feuilles des arbres. Toutes n’ont pas encore pris leurs jolies couleurs automnales."Aujourd’hui, nous allons vous faire découvrir le domaine à travers le grand prince de nos forêts : le cerf."

Nous débutons par l’enclos des sangliers. Ceux des rapaces, des loups, puis des lynx se succèdent avant que nous n’entamions notre descente vers la plaine.

Une fois en bas , nous tombons sur la harde de biches.

Un grand cerf, le cerf de place, trône au milieu du troupeau. Il s’affaire autour de ses dames.

D’un coup, il brame et s’éloigne de la harde. Pour cause, trois daguets, des jeunes mâles, cachés dans les sous-bois, se sont approchés.

Allons-nous assister à un duel ? Non. Les jeunes apeurés n’osent pas se frotter à leur aîné et préfèrent prendre la poudre d’escampette.

Nous reprenons notre route. Certains daguets s’entraînent au duel. "Ça n’a rien à voir avec un vrai duel. C’est bien moins violent."

Plus loin, nous croisons des membres de la harde de cerf.

Le domaine abrite 13 individus en âge de se reproduire. Épars dans le parc, certains d’entre eux brament. "Dans la réserve, ils se connaissent. Aucun n’osera se frotter au cerf de place. Ils savent que le combat est perdu d’avance."

Cependant, Jean-Louis, un nouveau venu, pourrait changer la donne. Sa musculature est imposante. De superbes bois ornent sa tête.

Pour l’heure, il n’a pas encore essayé de se frotter au grand cerf. Cela viendra peut être.

Deux heures plus tard, nous sommes de retour. Refroidis malgré les pulls et les écharpes, nous sommes ravis de la balade.

C’est chose rare d’observer d’aussi près ces animaux sauvages.





Le domaine des Grottes de Han lutte pour la préservation des espèces

Le parc animalier des Grottes de Han fait office de réserve naturelle pour les espèces vivant ou ayant vécu dans nos contrées.

Créé en 1970, le domaine de 250 hectares abrite les animaux qui évoluent en totale ou semi-liberté.

Les prédateurs - ours bruns, loups, lynx et glouton - vivent dans des enclos spacieux.

"Si nous les lâchons dans le parc, nos deux ours bruns, par exemple, feraient à coup sûr un carnage au sein de nos troupeaux et ne mangeraient qu’une ou deux bêtes. Ce serait du gâchis et une trop grosse perte pour nous", explique Patrick Paquay, chauffeur-guide safari du parc animalier.

Les herbivores comme les daims, les chevreuils et les cervidés évoluent dans le parc en toute liberté. "Nous tentons d’agir le moins possible sur les troupeaux mais bien sûr, nous surveillons étroitement la bonne santé des animaux."

Le parc tente de préserver au maximum l’état sauvage de ses bêtes. Ici, pas question de faire des mamours à un daim. Cependant, se sachant en sécurité, les animaux n’ont pas peur de se laisser observer.

Pour réguler ses troupeaux, le Parc place les animaux en surplus dans d’autres réserves d’Europe. "Notre objectif est aussi de réintroduire les espèces menacées dans leur milieu naturel."





En savoir plus

Le brame du cerf. Du 16/09 au 09/10

Au lever du jour, balade guidée à pied les samedis à 7h00

Safari-photo. Les dimanches à 7h30.

Au crépuscule, balade guidée en safari car les vendredis et samedis à 18h

Info et réservations: www.grotte-de-han.be. 084/37.72.13