Bien que la saison ne soit pas forcément la plus motivante pour les activités extérieures avec votre compagnon canin, il est essentiel de garder à l’esprit que le jeu et les moments de complicité partagés avec votre chien restent primordiaux pour son équilibre, et celui de votre relation.

Neige, froid, pluie, vent ou tempête ne devront en aucun cas être des raisons de stopper ces phases essentielles à une cohabitation harmonieuse entre la famille et le chien.

Le jeu est un ensemble de comportements produits ensemble ou successivement lors d’interactions amicales entre plusieurs individus. On y retrouve des comportements locomoteurs (course), agressifs (grognements), sexuels (chevauchements), alimentaire (prises en gueule), mais sans aucune finalité fonctionnelle. Le jeu semble donc réunir tous les comportements de "la vraie vie" mais "pour de faux".

(...)