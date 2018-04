Chaque année, le Palais Royal vient en aide aux Belges dans le besoin. Et ce, au travers d’une ASBL créée par la reine Fabiola. Les personnes démunies peuvent recevoir une aide financière émanant de cette association. Le Service requêtes et affaires sociales de la maison de Sa Majesté le Roi a reçu de nombreux courriers et doléances.

Le député N-VA, Peter Buysrogge, a interpellé le Premier ministre, Charles Michel, à ce sujet. Il a souhaité savoir le nombre de requêtes reçues par les membres de la famille royale et le montant des dons alloués à ces personnes dans le besoin.

"Selon les informations dont je dispose, 2.381 requêtes de dons ont été introduites en 2017 ", a fait savoir Charles Michel. "Les Œuvres de sa Majesté la Reine ont octroyé 749 dons de 200 euros en moyenne. Le montant total des versements s’est élevé à 148.478,22 euros."

Le montant est quasiment similaire d’année en année. En 2015, "600 Belges ont reçu une aide financière de 200 euros", précisait-on au Palais royal. En 2014, 550 personnes avaient été aidées pour un montant total de 113.250 euros. En 2013, 618 dons avaient été octroyés. Et 129.000 euros avaient été distribués.

Les montants sont perçus par des personnes jugées dans le besoin absolu par le Palais. Car chaque courrier est lu et une enquête sociale est menée afin de vérifier les propos tenus par les personnes et s’assurer qu’elles sont bien dans le besoin.

Des milliers d’individus ou ménages écrivent au Palais royal. Tous ne sont pas aidés financièrement. Cependant, tous reçoivent un courrier des services du Palais royal et de l’ASBL en réponse à leur demande ou requête.

Les courriers de personnes dans le besoin peuvent être envoyés au 16, rue de Brederode à 1000 Bruxelles.