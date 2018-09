Le dernier thème exploité par la chaîne YouTube belge d'expériences sociales est extrêmement sensible...

C'est un tournage particulier, qui a permis d'aboutir à la vidéo intitulée "La prostitution d'enfant", 64e déjà du catalogue de la chaîne YouTube belge Would You React, parue il y a peu sur la Toile.

Jon, le cofondateur bruxellois de la chaîne, a pour moteur de sonder les réactions des gens, en caméra cachée. À l’instar de formats What Would You Do ou Cam Clash, les vidéos de Would You React mettent en scène des situations délicates (au moyen d’acteurs) et observent la réaction des passants en caméra cachée. Une mère hystérique qui frappe son bébé, un harcèlement en rue, une enfant perdue au milieu d’une artère commerçante, une noyade, une agression dans le métro…

Et donc ici, dernièrement, une jeune fille de neuf ans vêtue de manière équivoque, s'adonnant clairement à la prostitution dans un quartier bruxellois où cette pratique est monnaie courante. Jon fut ravi de noter que ce sont les prostituées du quartier qui, en première ligne, sont intervenues dans un rôle protecteur envers la jeune actrice, Sherley - dont les parents étaient constamment présents durant le tournage.

Would You React existe depuis quatre ans, temps qu’il lui a fallu pour conquérir plus de 617.000 abonnés et accumuler 62 millions de vues en une soixantaine de vidéos.

Nous avions interviewé le fondateur de la chaîne belge il y a peu, plus longuement, ici.