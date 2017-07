Vous n’en pouvez plus ! À la moindre occasion votre compagnon à quatre pattes prend la poudre d’escampette. Vous avez tout essayé mais rien n’y fait, quand il a décidé de fuguer on dirait que rien ne peut l’arrêter.

Mais qu’est-ce qui motive donc votre chien à agir de la sorte ? Occasionnelle ou chronique, la fugue du chien représente un danger pour l’animal livré à lui-même dans la nature mais aussi une source d’angoisse pour son maître qui se fait du mauvais sang.

L’envie de la fugue peut être liée pour votre chien mâle à la présence d’une femelle en chaleur dans le voisinage : il s’agit là d’un comportement instinctif et normal, pas grand-chose à faire donc.

La cause la plus fréquente de la fugue chez le chien reste le trop-plein d’énergie… ou l’ennui…

Si le maitre ne respecte pas les besoins en exercices physiques de son chien ou si le chien est forcé à faire toujours les mêmes promenades, le chien n’a alors d’autres solutions que de diversifier lui-même ses activités ! Il fuguera alors pour évacuer son trop-plein d’énergie. Il ne reviendra qu’une fois vidé de toute son énergie.

Ces fugues peuvent durer plusieurs heures et le chien revient souvent épuisé de son escapade.

Les sources de nuisances pouvant effrayer votre animal sont également nombreuses dans votre environnement : bruit de pétards, feux d’artifice : l’animal cherchant à tout prix à se cacher peut alors prendre la fuite Le chien peut également fuguer pour d’autre raison que celles mentionnées ci-dessus et simplement… il trouve ça chouette. Du coup il recommence.

Si toutes les raisons ci-dessus sont écartées, il ne vous reste plus qu’à renforcer les clôtures de votre jardin. On essayera également de travailler en déconditionnant le chien aux fugues : associer une expérience négative à la fugue…

S’il s’agit d’une fugue d’origine sexuelle, la castration ne sera pas le remède miracle contrairement aux idées reçues. En effet, ce genre d’opération sera plus efficace chez un chien agressif que chez un chien fugueur. Préférez plutôt les traitements hormonaux qui calmeront votre chien ponctuellement sans altérer son caractère ou sa personnalité de manière définitive.

Si votre animal à plutôt tendance à fuguer parce qu’il se sent seul, vous pouvez choisir la classique astuce de la radio laissée allumée pendant la journée. Ainsi, le chien se sentira moins seul en entendant des voies humaines.

Si vous venez d’adopter un chiot, quelques leçons de base permettront de lui apprendre pourquoi il ne doit pas sortir seul. Ainsi sensibilisé dès le plus jeune âge, le chien risquera moins de vous fausser compagnie à l’avenir.

Votre chien s’enfuit parce qu’il a peur ? La première chose est d’identifier la raison de sa peur si elle n’est pas évidente au premier abord. S’il est effrayé par un bruit (tonnerre, feux d’artifices…), il ne faut surtout pas le consoler pour le rassurer ! C’est peut-être dur, mais rassurer votre chien le confortera dans l’idée que sa peur était justifiée. La meilleure méthode est de détourner son attention du bruit, voir associer ce dernier à quelque chose d’agréable (friandise, jeu…)

Si votre animal trouve le moyen de s’enfuir, la clôture antifugue peut représenter une bonne solution de prévention. Dès que le chien pénètre dans des zones interdites, le dispositif émet un signal qui ne cessera que lorsque le chien en sortira. Évidemment, vous devrez l’assister au départ afin qu’il saisisse le bon comportement à adopter, et cet écolage est fondamental pour respecter le bien-être de votre chien pour toute utilisation future de ce dispositif.

Important : lorsque votre chien fugue et qu’il revient, vous devez le féliciter et non pas le punir. Même si cela vous paraît illogique et que le chien savait qu’il n’avait pas le droit de partir de la maison en douce, il ne comprendra pas que vous le punissiez à son retour. Il faut toujours punir un chien juste après sa bêtise pour qu’il puisse l’associer à la punition.

Si les solutions évoquées plus haut ne portent pas leurs fruits, il faudra songer éventuellement à une thérapie comportementale avec un comportementaliste animalier. Il n’y a pas de honte à se faire aider et ces spécialistes sauront trouver les bonnes pratiques pour remettre votre chien dans le droit chemin.

Retrouvez une foule d’autres conseils sur www.royalcanin.be