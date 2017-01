Les sapins sont démontés et nos guirlandes rangées jusqu’à l’année prochaine. Nous avons toutes et tous profité de ces deux dernières semaines pour passer du temps en famille et très certainement partagé de longs moments en compagnie de nos compagnons à poils : chiens ou chats ont été à la fête comme nous de par la simple présence de la famille à leurs côtés !

Ce retour à la routine quotidienne signe également le retour de la solitude plus marquée pour nos compagnons canins et félins qui vont nous observer reprendre nos activités. Pour une rentrée toute en douceur… quelques petits conseils bien simples !

Les moments privilégiés des fêtes de fin d’année nous permettent de laisser de côté, l’espace de deux semaines, les règles qui régissent notre vie et d’oublier le stress permanent du tourbillon incessant de nos journées de boulot !

Les vacances amènent la décontraction, les plaisirs simples des réunions familiales autour du sapin, des promenades dans l’air froid et vivifiant de nos forêts… Bref, une vie de relâche…

Si votre ami canin ou félin a eu la chance de partager à vos côtés ces moments privilégiés, il faudra sans nul doute prévoir une sérieuse période de réadaptation dans la perspective de la reprise du travail et du retour à l’école des enfants.

Les fêtes ont été synonymes de quelques gâteries : une petite bouchée donnée à l’apéritif festif, un petit biscuit au moment du dessert, voire peut-être un morceau de bûche laissé dans l’assiette : les opportunités de dérive dans le comportement alimentaire n’ont certainement pas manqué pour nos amis à quatre pattes et il est important maintenant de redresser la barre dans leur intérêt.

Il est donc recommandé de revenir à un régime alimentaire plus rigide, avec une surveillance plus étroite de la quantité d’énergie que vous fournissez quotidiennement par la ration alimentaire.

De la même façon, supprimez tous les à côté qui maintiennent votre chien ou votre chat dans un comportement certain d’attente et donc de quémandage.

Outre ces quelques préoccupations alimentaires, le retour à la routine du travail et de l’école pour la famille implique également de réhabituer de manière progressive votre chien à la vie en solitaire la journée (que ce soit à la maison ou en appartement), après une période de vie en compagnie presque constante de la famille.

La solitude et l’ennui qu’il risque de ressentir de manière plus importante peuvent sans aucun doute conduire à l’apparition de comportements non souhaités : le chien qui va mordiller les pieds de chaise alors qu’il n’avait jamais abîmé le moindre objet de la maison, le chat qui est susceptible d’uriner à divers endroits de votre salon…

Ces comportements ne sont généralement que le fruit de l’ennui subi que va ressentir l’animal ayant perdu l’habitude d’être seul pendant la journée.

Dans ce cadre, des moments privilégiés de jeu, le soir à votre retour ou le week-end, seront favorables à maintenir le lien tissé durant votre période de présence plus continue.

Plus que jamais, octroyez du temps pour de l’interactivité et de l’attention sans renforcer le sentiment de dépendance affective de votre chien ou de votre chat !

Ces quelques petits conseils simples pour vous permettront d’assurer un bon démarrage de l’année à venir que nous vous souhaitons pleine d’amusements avec votre chien, votre chat ou votre petit compagnon hamster, lapin…

L’éducation, l’alimentation, l’hygiène… tout ce que vous devez savoir sera à votre portée ! Excellente année toute en animalité !