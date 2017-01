Chaque année, plus de 50.000 interventions des pompiers concernent des animaux dangereux. En 2014, ce chiffre s’élevait à 66.137. Ces services occupent ainsi la première place du classement des opérations techniques les plus courantes, loin devant les incendies. "Il n’y a pas une semaine sans intervention pour des animaux ", confirme Jonathan D’Aquino, capitaine des pompiers de Namur. À Bruxelles notamment, sur les 647 opérations menées par les pompiers, 412 impliquaient des animaux dangereux. En 2014, ce chiffre s’élevait à 363.

Ce sont les guêpes qui donnent le plus de fil à retordre aux pompiers du pays. Au printemps et en été, ils sont parfois sollicités plus de dix fois par jour pour ce cas de figure. Il faut toutefois distinguer les interventions urgentes - et gratuites - des interventions moins urgentes - et payantes. "Si on nous appelle pour une maison complètement infestée, le problème est urgent et nous intervenons directement et gratuitement. Sinon, on s’en occupe le soir pour être sûrs que toutes les guêpes sont rentrées mais la demande peut prendre un certain temps à être traitée, une bonne semaine en général", explique Jonathan D’Aquino.

Depuis quelques années, les hommes du feu sont de plus en plus souvent confrontés à de nouvelles espèces exotiques dangereuses, comme le raconte Thomas Degand, spécialiste des Nac (nouveaux animaux de compagnie) à Namur. "Ça va d’une couleuvre à collier au serpent-corail, un animal extrêmement dangereux qui errait sur la route du côté de Wavre. Une voiture venait de lui rouler dessus. J’ai tenté de le maîtriser et de le calmer mais le serpent affolé m’a foncé dessus. Je n’ai eu d’autre solution que de l’euthanasier. Mes collègues de Charleroi ont été confrontés à des pythons ou des boas de 2 mètres et même un crocodile ! Petits, ces animaux extrêmement agressifs amusent leurs propriétaires car ils mordent tout le temps. Mais en prenant de la taille, leur détention pose de sérieux problèmes."