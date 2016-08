Rentrée des classes: "Je n’ai plus de points communs avec mes élèves"

Société

Après être passée par 19 écoles, enseigné (presque) toutes les matières à des milliers d’élèves, Brigitte Gougnard, 60 ans, professeur d’histoire, tire sa révérence. Aujourd’hui, elle fait sa toute dernière rentrée à l’Athénée Royal Charles Rogier à Liège, direction la pension. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cela lui procure des sentiments mitigés. "Vous savez, l’enseignement c’est toute ma vie. Du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir me passer de l’école. Côtoyer mes élèves, cela me permet aussi de rester jeune. Mais le décalage est devenu trop grand. J’ai l’impression que je n’ai plus de points communs avec eux et me mettre à la page me demande aujourd’hui trop d’efforts" , explique M me Gougnard.

Elle se souvient : "Je vous donne un exemple. Pour ma génération, la chute du mur de Berlin a été un événement marquant. Mes jeunes, eux, n’ont connu ni sa construction ni sa destruction… Cela ne les intéresse donc presque pas", s’indigne l’enseignante.

D’autant plus qu’avec les années, Mme Gougnard a vu l’attitude des élèves changer. "Avant, les jeunes s’intéressaient plus, ils étaient curieux. Aujourd’hui, j’ai le sentiment qu’ils prennent des notes parce qu’ils sont obligés de le faire. Ils font plus attention à leur smartphone qu’autre chose. Ils n’ont plus les yeux qui pétillent, ils ne cherchent plus à tirer profit de ce que j’essaye de leur enseigner, et cela m’attriste beaucoup…".

Car si Brigitte s’est lancée dans l’enseignement en premier lieu, c’est bien "pour transmettre des connaissances", mais pas seulement. "Ce qui me plaisait dans l’enseignement, c’est de pouvoir être libre et décider de ma façon d’aborder l’histoire face à mes élèves. Mais cela aussi, ça a bien changé. L’administration a fini par prendre beaucoup trop de place. Les programmes, la méthodologie et même les examens, tout vient d’en haut, on n’a plus notre mot à dire. Les enseignants sont devenus des pantins", regrette-t-elle.

Malgré tout, la prof d’histoire quittera son métier avec de bons souvenirs. Elle compte aussi profiter au maximum de cette dernière année. "Les voyages que j’ai faits avec mes élèves resteront pour toujours dans ma mémoire. Et cette année, j’ai la grande joie de pouvoir repartir avec eux à la découverte de l’histoire en Italie et en France", précise-t-elle, déjà avec un brin de nostalgie.