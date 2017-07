Société Almagic rend l’inaccessible enfin accessible aux personnes à mobilité réduite

Almagic est une ASBL bruxelloise qui propose des activités pour les personnes invalides. Elle offre la possibilité de pratiquer des sports comme le hockey ou le vélo tant pour les personnes à mobilité réduite que pour les aveugles. Il y a quelques jours, c’est une visite au site du Lion de Waterloo qui était au programme de l’association. L’objectif était de faire monter le tertre aux personnes en chaise roulante. Une première pour certains.

C’est le tour de Sophie, assistante du député wallon Matthieu Daele (Ecolo). Elle est en chaise roulante depuis ses deux ans. Prête pour la montée, on la transfère dans un fauteuil monte-escalier, spécialement conçu pour cet usage. Une fois installée dans le fauteuil : "Ne va-t-on pas m’attacher ?" lance Sophie, inquiète. Non, le dispositif est bien sécurisé. Lors des montées et des descentes, une personne s’occupe de l’appareil par le haut et une autre tient le fauteuil par le bas.

"On monte avec, il y a une patte qui sort en dessous de l’appareil et qui permet de pousser le tout", explique Frédéric Liégeois, le président d’Almagic.

Celui-ci se place en haut pour enclencher la machine. Gwen, bénévole, prend sa place au bas du siège, la montée peut commencer. "Nous sommes les seuls en Belgique à créer l’accessibilité provisoire sur les sites naturels, historiques et festifs, précise Frédéric. Nous emmenons tout le matériel nécessaire pour que tout devienne accessible. Ici, le musée est bien accessible, nous n’avons pas eu besoin d’ajouter quelque chose. Nous avons juste placé des tapis en caoutchouc sur le chemin qui mène aux marches pour que le gravier ne pose pas problème aux roues du fauteuil."

"C’est une bonne thérapie", se réjouit Sophie, au cours de son ascension. L’ASBL a pensé à tout. Un fauteuil de secours attend en haut des marches en cas de nécessité. Le fauteuil utilisé pour Sophie, qui dispose d’une batterie rechargeable, peut transporter jusqu’à 130 kg. "Il a coûté environ 6000 euros", explicite Frédéric. "Avant d’être maman, je faisais du tennis, du ski, du cyclodanse", affirme Sophie. Cette femme de 40 ans conseille cette activité aux autres personnes en chaise roulante. "C’est une activité impressionnante. Au départ, c’était stressant, mais on se détend au fur et à mesure. La descente était plus facile, je me sentais plus à l’aise. C’est une très chouette initiative, à soutenir financièrement."

"Bravo à Almagic, c’est super. Si seulement on pouvait reconstruire un escalier plus espacé", ajoute le mari de Sophie. Cela n’est pas possible, "le site est classé au patrimoine, il n’est pas possible de déplacer le moindre pavé".

"Le samedi, nous avons fait monter cinq personnes. Aujourd’hui, il y a déjà eu une personne avant Sophie. Après elle, il y en aura trois autres, dit l’animateur. La prochaine activité ici aura lieu les 5 et 6 août, il y a déjà des personnes qui ont réservé", conclut le président d’Almagic.

Busra Karaboga