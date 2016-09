Sauvez un animal, adoptez dans les refuges

Société

Le ministre wallon en charge du Bien-être animal, Carlo Di Antonio, lance une campagne de sensibilisation à l'adoption d'animaux domestiques se trouvant dans un refuge.

Des affiches garniront les gares, abribus et les pages des magazines jusqu'au 26 septembre. L'abandon de chiens et de chats augmente en Wallonie. En 2015, 26.700 animaux -essentiellement des chiens et des chats- ont été recueillis dans les refuges contre 24.300 en 2014. Six chiens sur 10 et trois quarts des chats ont été trouvés sur la voie publique, le reste ayant été apporté par le propriétaire au refuge.

Une partie de ces bêtes a trouvé un nouveau propriétaire -81% des chiens et seulement 45% des chats-, les autres ont dû être euthanasiés ou, dans une faible proportion, sont morts naturellement.

Adopter un chien ou un chat dans un refuge comporte de nombreux avantages et contribuerait à inverser cette tendance, a indiqué le ministre dans un communiqué et dans les journaux de SudPresse. L'animal est en effet examiné par un vétérinaire, vermifugé, traité contre les puces, stérilisé ou castré, identifié avec une micropuce, enregistré dans une base de données, vacciné et sociabilisé.

La campagne représentera quatre chats et chiens comblés par leur nouvelle vie. Les Wallons qui ont adopté un animal en refuge sont également invités à partager une photo d'eux avec leur compagnon sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #monrefugecheztoi.