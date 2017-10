Vous avez toujours rêvé de vous passer la bague au doigt dans un cadre enchanteur et hors du temps ? De vous sentir, littéralement, prince ou princesse de votre propre conte de fées ? Disneyland Paris vous a entendus. Depuis février 2017, le royaume européen de Mickey permet à des mariages privatisés de se tenir dans son écrin de Marne-La-Vallée. Et ça cartonne !

Aussi onéreuses qu’exclusives, les prestations de mariage occupent en effet pas mal Isabelle de la Motte, du département Disneyland Paris Business Solutions Exclusive Events. "Nous sommes tout jeunes dans le métier de wedding planners, surtout si l’on se compare à nos grands frères américains, où Disney’s Fairy Tale Weddings permet de se marier à Disney depuis 25 ans déjà… Mais nous recevons déjà énormément de demandes, qui ne désemplissent pas. En moyenne, 20 par semaine ! Ce sont les Britanniques qui sont les plus demandeurs, avec les Français et les… Belges. Il y a des jeunes, des personnes plus âgées, des gens à l’aise financièrement, d’autres un peu moins, mais qui économisent pour s’offrir l’expérience unique d’une vie…"

Isabelle se souvient d’avoir organisé un événement particulier pour l’un de nos compatriotes, Ronny. "On avait envoyé une invitation à sa future épouse, prétextant que Mickey souhaitait la rencontrer en privé. Ronny s’est donc rendu avec sa compagne au Château de la Belle au Bois dormant. Où il n’y avait pas Mickey, mais un immense cœur constitué de bougies, la musique de Raiponce et les fontaines qui dansaient, afin que son compagnon se mette à genoux pour lui faire sa demande… Ils se sont ensuite mariés en Belgique, puis sont revenus au restaurant Walt’s, dans le parc, qu’on avait privatisé pour leur fête d’après-mariage !"

Se marier chez Mickey reste néanmoins un privilège de nantis : la cérémonie au cœur même du parc, entièrement privatisé, le matin avant l’ouverture se monnaye, pour 40 convives (venus et logés par leurs propres moyens), à… 53.960 € ! Un renouvellement de vœux coûtera lui entre 8.000 et 10.000 €.

Mais quand on aime, il paraît qu’on ne compte pas…