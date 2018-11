Shana est le genre de femme qui ne compte pas perdre de temps dans sa vie. Du haut de ses 19 ans, elle a déjà remporté la couronne de Miss Brabant flamand il y a quelques mois et vise la victoire finale du concours Miss Belgique. Et derrière ce joli minois se cachent une force de la nature et un profil très atypique dans le milieu très paillettes des Miss. Et pour cause, la Miss Brabant flamand 2019 compte intégrer l’armée et devenir Miss Belgique, deux mondes que tout oppose... Et pourtant! (...)