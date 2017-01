Sondage exclusif DH: voici le top 5 de vos bonnes résolutions pour 2017

Les Belges sont satisfaits de leur vie privée. Ils estiment entretenir de bonnes relations avec leur famille et leurs amis (68 % et 66 % de satisfaits). Ils sont contents du logement qu’ils occupent (66 %) et de leur santé (63 %). Six Belges sur dix ne comptent pas changer d’emploi en 2017. "C’est un indicateur qui montre que les choses ne sont pas si mauvaises pour le Belge", explique Marc Dumoulin, directeur de Dedicated. "Trois jeunes sur dix envisagent de changer de job. Mais c’est un phénomène normal. Pour les jeunes, évoluer, c’est changer d’emploi. On ne reste plus sa carrière entière dans la même entreprise."

S’ils devaient cependant améliorer quelque chose, les Belges s’avoueraient égoïstes. Seuls 10 % des Belges aimeraient consacrer du temps aux autres au travers d’activités bénévoles et caritatives.

En revanche, 26 % aimeraient se consacrer davantage de temps. Perdre du poids est la motivation première de 38 % des Belges et prendre des vacances et voyager est la résolution partagée par 30 % des sondés.

"Le Belge veut s’occuper de lui, prendre soin de lui au niveau physique et mental", ajoute Marc Dumoulin.

Deux Belges sur cent aimeraient, enfin, divorcer ou se séparer de leur partenaire en 2017…













