Au niveau personnel, 40% des Belges l’affirment: 2016 a été une année "assez bonne" voire "excellente". Au niveau mondial, en revanche, le Belge semble donner raison à la phrase largement diffusée sur les réseaux sociaux: "2016 a été une très mauvaise année".

En effet, selon les chiffres d’un sondage exclusif mené par Dedicated pour le compte de La Dernière Heure, 7 personnes sur dix estiment que 2016 a été "une plutôt mauvaise année" (38%) ou une "très mauvaise année" (33%). Seul un Belge sur cent qualifie l’année qui vient de s’écouler "d’excellente". La jeune génération (les 18-34 ans) pose un regard plus doux sur 2016: 19% pensaient que l’année a été globalement bonne.

Le Belge place-t-il ses espoirs de mieux-être en 2017? Cela se vérifie au niveau "personnel". 48% des sondés pensent que l’année à venir sera "vraiment meilleure que 2016" voire "un peu meilleure".





Au niveau mondial, les perspectives sont sombres. Peu croient en une amélioration des conditions. Pour 33% des Belges, soit une personne sur trois, les espoirs ne sont pas permis: l’année sera moins bonne encore.

Ce désenchantement est à attribuer à des faits tragiques qui ont fait l’actualité en 2016. Il y a eu les attentats qui ont ébranlé Bruxelles et Zaventem. Et cela se ressent au niveau de la vie privée et du sentiment de mal-être vis-à-vis du monde. 51% des Belges ont peur: ils ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. L’argent inquiète également. 49% sont insatisfaits de leur capacité à épargner.

Mais aussi, toujours au niveau personnel, il y a un réel mécontentement lié aux frais inhérents à la santé (moins de remboursement au niveau de certains médicaments ou spécialistes...).

En 2017, ces trois éléments ne devraient pas s’améliorer selon les Belges. Épargner, en 2017, serait une douce utopie. 40% pensent qu’il sera de plus en plus difficile de mettre de l’argent de côté. Le coût des soins de santé inquiète, tout comme l’impression d’insécurité dans les lieux publics. 38% des sondés pensent que ces deux points vont se détériorer cette année. Les hommes politiques sont prévenus.





Les Bruxellois espèrent une meilleure année mais n’y croient pas

Si l’on s’en tient aux chiffres du sondage, force est de constater que les Bruxellois misent plus sur l’année à venir que les Wallons. 21 % des sondés vivant dans la capitale pensent que 2017 "sera un peu meilleure" que 2016.

Mais lorsqu’il s’agit de dire si 2017 sera pire que 2016, ils sont plus nombreux aussi. 17 % des Bruxellois pensent que 2017 sera "vraiment moins bonne que 2016", contre 15 % des Wallons. Ils sont 19 % à dire qu’elle sera "un peu moins bonne". Les Wallons, eux, sont 17 %.

En matière d’optimisme, la palme revient aux jeunes. Les 18-34 ans pensent à 36 % qu’il y aura des améliorations notables. Seuls 17 % des plus âgés y croient.

Les évolutions souhaitées varient selon les régions. À Bruxelles, on espère avoir plus de temps pour soi (64 % contre 57 % des Wallons) et pour les autres (17 % contre 8 % des citoyens du sud du pays).

15 % des personnes qui vivent dans le centre pensent qu’il y aura une amélioration du sentiment de sécurité chez elles, contre 21 % de leurs voisins.





"Mauvaises nouvelles permanentes"





Marc Dumoulin, administrateur- délégué de l’institut de sondage Dedicated.

1. Les Belges sont stressés...

" Les chiffres dont nous disposons font état d’une situation plutôt normale. En revanche, il faudrait voir si c’est alimenté par le sentiment d’insécurité. On reçoit en permanence des mauvaises nouvelles. "

2. L’angoisse concernant la sécurité d’emploi semble avoir été remplacée par le stress lié au terrorisme...

" Effectivement, le stress semble s’être déplacé de l’emploi au terrorisme et à l’impression d’insécurité. Comme on le voit dans le sondage, 59% des Belges pensent que leur situation professionnelle va s’améliorer ou rester stable en 2017. 38% des sondés ont l’impression que le sentiment d’être en sécurité dans les lieux publics va se détériorer cette année. "

3. A contrario, le Belge se sent en sécurité chez lui...

" Oui, le score du sentiment de sécurité chez soi (et donc la crainte face à la délinquance locale, NdlR) est meilleur que ceux observés habituellement. Sans doute que la forte présence d’hommes en bleu et militaires dans les rues a eu un impact sur la délinquance. "