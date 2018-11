Des habits formats réduits, sobres et colorés, le tout tricoté, c’est le projet de la marque pour bébé Zoé Mommen. Cette styliste du même nom, originaire du Brabant wallon jongle entre un mi-temps de vendeuse dans une jolie boutique de Louvain-la-Neuve et sa fièvre créatrice. Cette ancienne étudiante en stylisme de la Haute École Francisco Ferrer, sortie en 2013 et détentrice d’un master en tricot aux Beaux-Arts de Bruxelles décide de se lancer dans un projet fou : créer sa propre marque de vêtements pour les tout-petits.

Le pari est réussi puisqu’un an plus tard, en novembre 2017, la collection Terrazzo pointe le bout de son nez. Des petits pulls (49 euros) et pantalons (39 euros) tachetés, colorés et tricotés qui, dès leur arrivée, ont reçu un bel accueil.

© Justine Leupe



Au milieu des bobines de fils et de sa machine à tricoter qui décorent sa chambre, la styliste nous parle de Zoé Mommen.

Vous êtes jeune, qu’est-ce qui vous a donné envie de faire des vêtements pour les bébés ?

"Je suis allée dans un magasin pour enfants à Bruxelles. J’ai vu un mini-pull pour un bébé de trois mois et j’ai trouvé ça très beau, j’en suis tombée amoureuse. Je me suis dit, ‘J’ai tellement envie de faire ça.’ J’avais déjà fait des accessoires pour enfants et j’adorais. On peut faire des choses mignonnes, un peu gaga et pas spécialement raffinées."

Mais durant vos études vous ne vous êtes jamais dit que vous feriez des vêtements pour les petits ?

"Non. Je faisais des vêtements pour dames. Durant nos études, nous n’apprenons à créer que pour les femmes. Mais mes profs me disaient : ‘C’est tellement coloré que ça plairait bien aux enfants. "

© Justine Leupe



Que pensent vos anciens professeurs de votre marque ?

"Ils me disent que cela me va super bien. Les enfants, c’est ma passion. Je suis nounou pour mes petits voisins que je garde depuis qu’ils sont tous petits."

Et cette marque, Zoé Mommen, comment la définiriez-vous ?

"Mon but, c’est de faire des choses en tricot. Le tricot c’est vraiment mon truc et ce qui définit ma marque. Quand je vois des bébés qui ont des petits jeans, je me dis ‘Mais pourquoi vous mettez ça à votre enfant. Ça a l’air tellement inconfortable.’ J’aime bien que ce soit des vêtements confortables. C’est pour ça que le tricot, c’est parfait, c’est une matière souple."

© Justine Leupe



Justement, comment vous est venue cette envie de travailler le tricot ?

"C’est lors de mon stage de dernière année à Francisco Ferrer, dans la maison de couture Ullens. Ils sont un peu spécialisés dans le tricot. Mais je n’aimais pas plus que ça. Ma maîtresse de stage m’a alors mise au courant de l’existence de ce nouveau master en tricot aux Beaux-Arts de Bruxelles. Elle m’a proposé de le faire. Et là j’ai adoré."

La maille pour les tout petits qui bougent partout, ça ne s’abîme pas ?

"Non, non. Sauf si ce sont des habits de mauvaise qualité. Mais j’ai trouvé un fil parfait, il est plus cher, mais il ne se détend pas. Pour ce fil, appelé Pima, je suis retournée où j’ai fait mon stage, et on me l’a conseillé. Il vient d’Italie."

Après la trouvaille du fil, comment avez-vous imaginé vos ensembles ?

"J’ai commandé des fils de différentes couleurs. Après j’ai tricoté sur ma machine pour voir les couleurs qui allaient ensemble. Quand je les ai trouvées, il a fallu que je trouve un motif. J’ai un peu regardé sur le réseau social Pinterest et j’ai vu des salles de bain où ce n’était que du terrazzo (un matériel de construction fait de petits morceaux de pierre et marbre colorés, NdlR) . C’est par hasard que j’ai pris ce motif. Ensuite j’ai mis les couleurs que j’avais sélectionnées pour faire les ensembles. Mais tout cela prend énormément de temps. Ça a quand même pris un an."

© Justine Leupe



Vous faites tout vous-même ?

"Non. Je réalise les tests, je choisis les couleurs et le motif. Mais tricoter finement pour des habits de bébé, il n’y a que des machines industrielles qui peuvent y arriver. Faire du tricot pour les enfants, c’est très compliqué. C’est impossible de le faire à la main. En commençant ce projet je savais que ce serait une entreprise qui tricoterait. Je voulais trouver un atelier en Europe et je suis allée à un salon à Paris où il y a plein de tricoteurs. Mon choix s’est porté sur une entreprise roumaine qui avait un bon rapport qualité/prix. Ils travaillent très bien."

Une prochaine collection est en préparation ?

"Oui. Il faut que je trouve un motif et c’est ça qui est très dur. J’ai déjà des petites idées. Les gens ont tellement aimé Terrazzo que j’ai peur qu’ils n’aiment pas. J’ai peur de me planter pour la deuxième collection. Il y aura des combis été/hiver et un petit pull. Mais plus de pantalon. Pour les bébés, les parents achètent des pantalons unis et mettent un pull "foufou" mais pas l’inverse."

Et dans 10 ans vous voyez comment la marque Zoé Mommen ?

"Aucune idée. Je ne sais même pas si j’ai envie que ça devienne très gros mais je voudrais être une vraie marque que plusieurs magasins commandent. Et garder une petite production. Je ne sais pas si c’est possible. Dans la mode, tous les six mois il y a une nouvelle collection, c’est comme cela que ça fonctionne. Mais je n’ai pas envie de fonctionner comme ça, sinon il y a trop de vêtements. Je ne sais vraiment pas où je serai dans 10 ans, on verra. Peut-être qu’un jour je changerai d’avis et je ferai une collection tous les 6 mois. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui je ne me vois pas faire autre chose que des vêtements pour les enfants. Je n’arriverai jamais à trouver une idée pour les femmes."

© Justine Leupe



Infos : https ://zoemommen.be/

Une collaboration intelligente

Soucieuse de l’environnement, Zoé Mommen a eu envie, à son échelle, d’éclaircir le triste tableau de la surproduction mondiale de vêtements. Vendredi 2 novembre, elle a annoncé entamer une collaboration avec le magasin de seconde main La Ritournelle, à Bruxelles. "Je suis partie de l’idée que ça me gêne de produire de nouveaux habits alors qu’il y en a déjà tellement sur terre. Parfois je me dis que ce que je fais n’est pas bien et pourtant j’aime vraiment ça. Alors j’ai trouvé une idée. Les gens achètent par exemple un pull à 49€ et quand il est trop petit, qu’ils ne souhaitent pas le garder, ils me le rendent et je leur donne un bon de 10€ (sauf s’il y a des trous ou s’il est délavé). "

De son côté, la jeune styliste s’est associée à La Ritournelle et tous les habits rendus iront dans ce magasin. Ils seront vendus à bas prix. "Ils auront alors une nouvelle vie." À chaque nouveau dépôt dans le magasin de seconde main, Zoé Mommen le signalera sur ses réseaux. Les personnes pourront profiter de la qualité de ses vêtements en ne dépensant qu’une petite somme d’argent.

Cette idée a germé lorsqu’en se promenant sur Instagram elle découvre qu’énormément de mamans achetaient les vêtements des petits en seconde main. "Chaque fois je me disais "mais oui, c’est trop bien." À côté, les mamans me disaient aussi qu’elles aimaient bien acheter de temps en temps des habits neufs, des belles pièces. Donc cette idée c’est un mixte des deux. J’espère vraiment que ça va marcher", conclut Zoé Mommen pleine de motivation pour cette nouvelle collaboration.