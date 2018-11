Pourquoi a-t-on, selon vous, besoin du féminisme ?

"La situation des femmes reste compliquée. Aujourd’hui, même les racistes ne disent plus qu’ils sont racistes et vont trouver des détours pour justifier les discriminations qu’ils opèrent. Quelqu’un de démocrate ne va jamais légitimer des discriminations envers des personnes trans, handicapées ou d’origine étrangère mais envers les femmes oui ! On le voit avec les débats concernant l’accès pour les femmes à des hautes fonctions. On entend qu’il faut des femmes compétentes… comme si tous les hommes nommés étaient compétents. Leur premier avantage, c’est d’être des hommes. En tant que femme, tu as une double exigence, tu dois montrer, prouver que tu es compétente."

