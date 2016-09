Tariq Ramadan: "Le débat public sur l'Islam? La France a contaminé la Belgique!"

Société

L’ancien bourgmestre molenbeekois Philippe Moureaux et l’islamologue Tariq Ramadan étaient invité ce mardi soir à parler radicalisation à l'UCL. Le célèbre théologien a fustigé la tournure que prend le débat sur l'Islam dans notre pays.

“C’est peut-être la sixième fois que je viens le voir. Ce qui me plaît dans le discours de Tariq Ramadan, c’est que je m’y retrouve. Il y a un vrai fond intellectuel dans ce qu’il dit, pas comme Chalghoumi (NDLR : un responsable musulman très présent dans les médias français). Plus on l’attaque sur un soi-disant double discours, plus cela donne envie de le voir !”, sourit Yassin, 30 ans.“Rarement dans le monde, on trouve quelqu’un capable de si bien réconcilier les musulmans”,souligne, un peu plus loin Adam, un jeune de 20 ans qui a, sous le bras, trois livres flambant neuf de l’islamologue suisse. “Ils font une promotion…”, ajoute-t-il, tout sourire. Ce mardi soir, alors que Philippe Moureaux et Tariq Ramadan sont venus parler radicalisation à l’UCL, à Bruxelles, le public, venu nombreux, semblait conquis avant même le début de la conférence.

La soirée débat-conférence, qui avait pour intitulé "L'Europe face à la "radicalisation: De la nécessité d'un engagement commun!", s'est tenue à l'initiative de l'European Muslim Network EMN. Un groupe de réflexion musulman dont le président n'est autre que… Tariq Ramadan lui-même. Comme chaque fois lorsque que l’ancien bourgmestre molenbeekois et le théologien star sont invités à prendre la parole devant un public quelque part en Belgique, certaines critiques avaient fleuri, un peu plus tôt, sur les réseaux sociaux quand à la pertinence d'inviter ces personnalités qui restent polémiques aux yeux d’une partie de l’opinion publique. Certains élus du MR avaient ainsi dénoncé l'existence même de l'évènement, critiquant à nouveau le double discours qu'aurait l'islamologue suisse. Une critique que ses nombreux détracteurs lui reprochent depuis longtemps, sans avoir jamais pu le prouver de manière convaincante. Finalement, le débat s’est révélé assez technique et les trois intervenants, le troisième étant le spécialiste de l’islam François Burgat, ont étalé leurs divergences sur ce qui seraient, selon eux, les raisons de la radicalisation.

À écouter François Burgat, les réflexes post-colonialistes des pays occidentaux, par exemple l’envahissement de l’Irak et la torture pratiquée à grande échelle sur ceux qui sont finalement devenus les leaders de Daech, expliquent en grande partie le phénomène de radicalisation. Faux, lui a répondu Philippe Moureaux, quand ce fut à son trou de s’exprimer. “On est obsédé par la question du radicalisme. C’est un problème important c’est vrai, Mais on ne peut pas réduire au silence la frustration, la situation sociale dégradée et l’image de cette société qui ne respecte pas certaines personnes”, a-t-il insisté.

Pour l’ancien élu PS, c’est donc en grande partie les questions sociales - la pauvreté et le rejet - qui expliquent plutôt le processus de radicalisation. “Malheureusement, le monde politique passe à mon sens à côté de ces éléments !”, a-t-il asséné, devant une assemblée attentive. Ce fut ensuite à celui que la majorité des personnes présentes étaient surtout venues écouter de prendre la parole: Tariq Ramadan. Celui-ci a remercié le socialiste pour être un de ceux à “accepter le débat et le dialogue”. "Moureaux est extrêmement critique. Il ne dit pas qu'il est d'accord avec moi. Juste qu'il est prêt à faire ce qui fondamental: dialoguer", a insisté le théologien, véritable star dont les livres se vendent par centaines et les interventions sont regardées par des centaines de milliers d'internautes.

Pour l'intellectuel musulman, les raisons de la radicalisation s’expliquent entre autres par des motifs politiques, religieux, psychologiques. “Le terrorisme fait en premier lieu deux victimes : les musulmans, dont la réputation est touchée, et le pluralisme”, a insisté Tariq Ramadan. Non sans déplorer la tournure que prend le débat public sur l’islam en France et en Belgique, alors que l'actualité estivale a été marquée dans l'Hexagone par la question du burkini. “Il y a une contagion de la France sur la Belgique. Il ne faut pas croire que c’est comme cela partout en Europe !”, a-t-il insisté.

A la fin des trois interventions, suivies d'une séance de questions-réponses, le public, a ensuite applaudi de manière nourrie. Alors que le débat de ce mardi soir ne s'est pas résumé à quelques phrases accrocheuses, les trois intervenants ayant chacun un point de vue argumenté et différent sur la radicalisation, les 250 personnes présentes dans cette enceinte de l'UCL, parmi lesquels de nombreux musulmans, ont tenté d'obtenir quelques réponses aux questions qu'ils se posent. Reste que, comme c'est souvent le cas lors des conférences avec Tariq Ramadan, le public de mardi était conquis d'avance. Seule certitude au final: une grande partie de l'auditoire a de nouveau été séduit et un certain nombre d'exemplaires de son nouveau livre - Le Génie de l'Islam - ont été vendus.

Tariq Ramadan tient-il vraiment un double discours?

Selon ses détracteurs, Tariq Ramadan a un double discours. Il tiendrait en public et en français des propos beaucoup plus modérés et consensuels que lorsqu'il parle en arabe ou qu'il se trouve en petit comité. Des accusations récurrentes qui jettent un voile de suspicion sur cette personnalité dotée d'une indéniable aura médiatique. Le fait qu'il soit le petit-fils de Hassan el-Banna, le fondateur de la confrérie des Frères musulmans, joue probablement un rôle dans ces soupçons.

Il serait également contesté, peut-on apprendre dans différents médias, par certains spécialistes de l’islam. Reste que, d'après les deux islamologues de l'ULB que nous avons interrogés, ses propos en français ne diffèrent pas de ceux en arabe, une langue dans laquelle il ne s'exprimerait que très peu. "Je ne sais pas de quoi on l'accuse quand on parle de double discours. En fait, il oeuvre depuis des années pour un islam européen assumé. Par exemple, pour lui, on peut porter le voile, y compris dans le cercle professionnel, si on le souhaite. Un discours qui change peu et qu'il assume", analyse Younous Lamghari, islamologue et chercheur à l'ULB.