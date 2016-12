Confiné au seul territoire flamand durant plusieurs années, le câblo-opérateur malinois Telenet est en train de se belgiciser à grande vitesse et d’acquérir, par la même occasion, le statut de groupe de télécommunications national, au même titre que son grand rival Proximus et du groupe Orange Belgique.

Jeudi, en annonçant le rachat du câblo (essentiellement) bruxellois SFR Belgique (ex-Numéricable et ex-Coditel) pour un montant de 400 millions d’euros, Telenet - dont l’actionnaire majoritaire est le groupe américain Liberty Global - va en effet à la fois étendre sa couverture de distribution en Région bruxelloise et prendre pied en Wallonie sur le marché des services fixes (téléphonie, Internet et TV). Telenet récupère également les clients luxembourgeois de SFR Belgique.

(...)

