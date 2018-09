Le délestage d'électricité, corollaire du fonctionnement d'une seule de nos centrales nucléaires sur sept, se réinvite depuis ce week-end avec force dans l'actualité. Sujet saisonnier, dont l'ombre menace de plus en plus à chaque automne... Mais revenir à la bougie, quelques heures durant, en étant alerté du délestage au préalable, serait-ce vraiment si difficile ? Concrètement ? Au quotidien ? Curieux, en 2014 déjà, nous avions voulu comprendre. Et donc : nous autodélester.

Pas pour rire :nous n'avions pas simulé le Black-Out un matin de juillet, quand il n’y a personne à la maison et qu’il fait clair. Non, c’était un jeudi 20 novembre, 7 degrés dehors, de 17 heures à 21 heures. Papa et maman étaient rentrés du travail, Y. (3 ans) de l’école et O. (11 mois) de la crèche.

Notre descriptif énergétique ? Chauffage centralisé au gaz (condensation), mais une chaudière (récente) sans courant est une chaudière qui ne fonctionne pas. La cuisine ? Taques à induction, four électrique. Un feu ouvert ? Non, une cassette au gaz. Et, bien entendu, comme on a voulu simuler au plus près les conditions réelles, et que, dans les conditions réelles, tout le monde ne pense pas à se procurer un groupe électrogène, pas de groupe électrogène sous la main. Pas plus qu’un réchaud au gaz.

Juste ce qu’on a sous la main, dans nos tiroirs : un chalumeau à pâtisserie, des bougies, des veilleuses, deux smartphones, un soupçon de débrouillardise et de l’humour pour emballer l’expérience comme un jeu auprès des plus petits.

Alors, on coupe ?

(...)