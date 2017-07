Société Un homme qui réside dans le Namurois a validé son ticket gagnant à Perwez

C’est assez rare pour être souligné. Le 21 juin dernier, le Night&Day de Perwez (situé dans la rue de la Station) a porté chance à un joueur assidu au Lotto. L’homme, qui souhaite garder l’anonymat, y a en effet validé un ticket gagnant… d’un million d’euros.

Six bons numéros qui rapportent donc gros à cet homme de plus de 55 ans et qui joue au Lotto depuis une bonne quinzaine d’années.

"Il a joué dix euros ce jour-là, c’est-à-dire, dix grilles", précise Pierre-Laurent Fassin, le responsable communication de la Loterie Nationale. Mais qui est donc cet heureux nouveau millionnaire, le premier à avoir validé son ticket au sein de la Jeune Province en 2017 ? Si son identité est tenue secrète "comme 99,9 % des gagnants à ce rang", on sait qu’il est marié, qu’il adore le jardinage, que c’est un fan de Dany Boon et qu’il aime le film Love Story. Quant à son plat préféré, "c’est la salade verte", sourit Pierre-Laurent Fassin.

Et c’est à peu près tout ce que l’on saura sur le grand vainqueur qui a, logiquement, déjà reçu son gain sur son compte en banque. "Un peu comme la plupart des gagnants, il compte rénover ou acheter une nouvelle maison", continue le responsable communication de la Loterie Nationale. "On ne va pas se mentir : les Belges ont une brique dans le ventre. Ensuite, je pense qu’il compte faire des dons à ses enfants."

Des enfants qui seront donc gâtés par leur papa, mais ils ne sont pas les seuls à connaître des retombées positives avec ce genre de gains incroyables. "Pour la librairie qui a validé le ticket, les 2-3 semaines qui suivent, on remarque souvent un chiffre d’affaires en hausse."

C’est tout le mal que l’on souhaite au Night&Day de Perwez qui, jusque-là, même s’il distribue régulièrement des gains, avait enregistré un record à… 13.000 euros.

Jérome Brys