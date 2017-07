En septembre 2016, Maxime Prévot (CDH), ministre wallon de la Sécurité routière, a lancé un marché de location pour les radars Lidar pour une durée de deux ans. Depuis le 6 décembre dernier, des unités peuvent ainsi être prêtées gratuitement aux zones de police qui en font la demande. Et la demande est forte.

Huit mois après le lancement de ce système, les Lidars se multiplient sur les routes wallonnes.

" Depuis le 1er janvier, nous en avons déjà installé 115 en Wallonie", annonce Pierre Grisard, de Securoad, société qui a remporté le contrat et commercialise l’ensemble des Lidars.

Le nombre d’infractions constatées via ces radars semi-mobiles mis à disposition par le SPW au sein des zones de police en Wallonie est assez important. Sur les trois premiers mois de mise en place de la mesure, selon l’AWSR, 30.184 infractions ont ainsi été constatées (entre les dates du 6 décembre 2016 et du 28 février 2017). Soit autour de 10.000 par mois et 355 infractions par jour.

(...)

