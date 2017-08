Abonnés Ma. Be.

Les agences de voyages reçoivent régulièrement des plaintes de voyageurs insatisfaits pour des raisons diverses et variées. Certaines semblent justifiées et d’autres paraissent complètement farfelues, comme l’explique une jeune employée de chez Booking. "Une fois, j’ai eu une dame qui voulait que Booking lui trouve un autre d’hôtel parce que son mari regardait les autres femmes à la piscine. Elle trouvait anormal que Booking conseille des hôtels avec monokini autorisé. Quand elle m’a dit ça au téléphone, j’ai cru que c’était une blague", raconte-t-elle . Des anecdotes de ce type, la jeune employée en a des tas. "J’ai une cliente qui voulait être remboursée parce que le parking n’était pas assez grand. Sa réservation était bien évidemment au tarif non remboursable."

Les clients n’ont pas le monopole des plaintes absurdes, quelques fois, ce sont les hôteliers qui exagèrent. "Récemment, j’ai eu un propriétaire d’hôtel qui a débité la carte de crédit d’un client de 1.089 euros parce que le chien avait vomi sur le matelas de la chambre."

(...)

