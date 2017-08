Plus de 60.000 animaux abandonnés chaque année en Belgique, le chiffre a une fois de plus choqué cette semaine. Avoir un animal de compagnie, ce n’est pas avoir un jouet mais une responsabilité. C’est s’en occuper avec affection, non seulement pendant l’année mais aussi pendant les périodes où l’on s’absente. Tout cela a bien sûr un coût qui n’est pas négligeable, autant le savoir à l’avance.

Cette année, Yoopies, une plateforme de services à domicile active en Europe, a publié un rapport dévoilant le tarif moyen pour la garde d’animaux en Belgique. Soit, 11,87 € par jour, avec de grandes disparités suivant les régions et les types de services proposés : de la garde chez le pet-sitter (baby-sitter pour animaux) à la garde à domicile, en passant par la promenade.

Certains sont cependant prêts à toutes les folies pour faire plaisir à leur(s) compagnon(s) préféré(s), peu importe le prix. Car quand on aime, on ne compte pas, paraît-il. Aux États-Unis, il existe des palaces pour accueillir en pension les chiens et chats. La chaîne D Pet Hotel en compte 5 outre-Atlantique. Environnement de luxe, gamelle mitonnée aux petits oignons par un chef, coach, chauffeur, etc. Tout y est… avec les tarifs que vous imaginez : de 84 à 200 $/jour, sans les extras. Sans aller aussi loin - encore que -, des infrastructures semblables existent aussi chez nous.

À côté des classiques que sont les chiens et les chats, la palette des variétés d’animaux de compagnie s’est aussi considérablement élargie depuis des années déjà. Les NAC (nouveaux animaux de compagnie) sont désormais légion. Autant il semble facile de faire garder son lapin, son hamster ou son furet, autant il en va tout autrement pour une grenouille, un iguane ou un serpent. Il existe pourtant là aussi des services adaptés, même si le choix est plus limité.

Les vacances n’étant pas les seules périodes posant problème, d’autres proposent des services plus classiques mais au quotidien pour qui se retrouve dans l’impossibilité (travail, maladie et autres contraintes) de s’occuper de son ou ses fidèles compagnons.

Promenades à la carte

L’image est irrémédiablement associée à New York, en particulier à Central Park, le grand parc situé en plein cœur de la ville. C’est là qu’on croise le plus fréquemment ces personnes qui ont fait de la promenade pour chiens (surtout) ou chats, un métier. On les voit tenant en laisse non pas un, deux ou trois animaux, mais parfois bien plus d’une douzaine, toutes tailles confondues. C’est que dans une ville aussi speed que la Grande Pomme, hommes et femmes pressés n’ont pas toujours le temps pour sortir leur animal de compagnie. Car oui, les vacances ne sont pas la seule période où l’on doit faire appel à un service extérieur pour prendre soin de nos fidèles compagnons. "Ça peut aussi être par manque de temps, à cause du boulot, des enfants. Ou tout simplement par paresse", explique Juliette, une étudiante bruxelloise de 20 ans qui fait du pet-sitting en promenant des chiens plusieurs fois par jour comme le font près de 10.000 personnes en Belgique. Inscrite sur une plateforme de garde d’animaux entre particuliers, elle facture entre 8€ et 10€ la balade de 90 minutes pour les chiens. Des services similaires existent aussi pour les chats mais Juliette, qui s’y est déjà risquée, n’en garde pas un souvenir mémorable. "Les chats sont très perturbés par le changement d’environnement", dit-elle. "Ils ont peur et se cachent partout. C’est très compliqué !"

Des hôtels de stars qui ont du chien

Des palaces pour les toutous, il en existe plus d’un en Belgique. Ce n’est pas Hollywood, mais quand même ! Imaginez la scène : une vaste pièce (100 m²), un canapé bien moelleux, un grand lit accueillant (double pour les couples !), photos et tableaux aux murs. Bienvenue au Cleb’s Med, vous aurez compris le jeu de mot. Il existe trois implantations, dont Leeuw-St-Pierre et Jodoigne, dans le Brabant Wallon. Mais le must, c’est à Nivelles où les suites Royale et Junior attendent les plus privilégiés. À condition qu’ils soient de petite taille car c’est grands chiens non admis ! Comptez 40 €/jour pour la suite Junior, près du double pour la Royale. Le grand jeu.

Mais dès les chambres de luxe proposées à 30 €, ça le fait déjà pour Médor avec des espaces aux ambiances différentes, télévision, magnétoscope et antenne parabolique pour que le pensionnaire puisse "suivre les programmes auxquels il est habitué", indique la direction, histoire de se sentir comme à la maison. Et pour le propriétaire de l’occupant des lieux, des webcams accessibles 24h/24, 7j/7, qui permettent de voir à distance comment celui-ci se porte. HD, vision nocturne et zoom intégrés ! Le tout évidemment consultable sur smartphone et tablette.

Pour une poignée d’euros supplémentaires, direction Arlon et son Doggy Palace qui accepte aussi les chats. Son must : les promenades à la carte (comptez 10 € par quart d’heure). Mais l’établissement propose également des séances de chiropractie, un service de voiturage, etc. Des services de star…

Et les NAC dans tout ça ?

Bien plus qu’une mode éphémère, les nouveaux animaux de compagnie, ou NAC, font désormais partie du quotidien de nombreuses personnes. Il n’est pas étonnant dès lors d’avoir vu surgir toute une série de services qui leur sont spécialement dédiés. La palette est extrêmement large étant donné la variété des espèces que l’on peut rencontrer chez les particuliers. "Ça va de la grenouille au lapin en passant par le lézard", explique Karina Koche de la société Okazoo qui, à côté du pet-sitting traditionnel pour les chiens et chats, offre également des prestations spécifiquement orientées vers les NAC. Ça va de l’hébergement pendant les vacances - c’est le cas pour les cobayes, furets et autres animaux du même genre (à partir de 7,5 €/jour)- au transport en passant et même coaching pour apprendre à bien prendre soin de son NAC.

Pour certaines variétés cependant, l’hébergement est impossible. On pense notamment aux reptiles. Il est très difficile, voire parfois impossible, d’imaginer déplacer des terrariums d’une contenance pouvant atteindre plusieurs mètres cubes. Sans compter que certaines espèces nécessitent des installations particulières pour vivre. Comme des lampes chauffantes dans le cas de certains iguanes. "Un serpent peu jeûner pendant plusieurs mois", explique Nicolas Spietz, vendeur dans un commerce spécialisé. "Ce genre d’animal, on peut sans aucun souci le gaver avant de partir en vacances."

Mais par sécurité, on préférera les visites à domicile (à partir de 12,5 €/jour). D’autant quelles peuvent s’accompagner d’un entretien de l’environnement de vie du NAC (à partir de 12,5 €/jour également), une étape importante et nécessaire pour le bien-être de votre animal.

Loin des pensions supra luxe pour chiens et chats, les services proposés pour les NAC peuvent aussi contenir quelques extras en option. "Quand on rend visite à un animal à domicile, on vérifie que tout va bien et on leur prodigue les soins nécessaires", indique Karina Koche. "On reste au minimum 20 minutes sur place, mais ça peut durer plus longtemps, comme dans le cas d’un lapin qui a besoin de beaucoup de câlins."