Trois fois plus de leucémies infantiles à proximité de Mol

Société

Les résultats détaillés d’une étude épidémiologique montrent que les enfants vivant dans un rayon de quinze kilomètres autour du site de Mol-Dessel, ont deux à trois fois plus de risques d’être atteints de leucémie que leurs pairs, ailleurs en Belgique. "En outre, on remarque un lien entre la distance par rapport au site, le vent qui pourrait souffler les émissions de gaz radioactifs et le nombre de cas", peut-on lire dans l’article, publié dans la revue scientifique European Journal of Cancer Prevention.

La zone nucléaire de Mol-Dessel sert depuis des années à traiter des matières nucléaires, elles y sont stockées en tant que déchets. La raison pour laquelle l’étude s’est intéressée à cette situation est un rapport allemand qui a montré une augmentation significative du nombre de cancers chez les jeunes enfants de moins de cinq ans en 2008 à proximité des sites nucléaires.

Les recherches belges n’ont démarré qu’un peu plus tard, sous la pression politique et les premiers résultats ont été envoyés au Parlement en 2013. Résultats : plus de cancers de la thyroïde dans et autour de Dessel-Mol et dans et autour de Fleurus, petite sœur de l’usine de traitement des déchets.

À l’époque, les chiffres sur Mol-Dessel n’avaient cependant pas trouvé beaucoup d’échos, "peut-être parce qu’ils auraient pu provoquer des troubles. Et comme nous ne savions pas si tout cela est exact...", déclarait un chercheur. Autour des autres sites, aucun risque accru n’a été trouvé.

C’est donc chose faite avec la publication, dans une revue scientifique, d’un possible lien de cause à effet entre l’augmentation du nombre de cas de leucémie au contact de déchets radioactifs. "Deux à trois fois plus, c’est évidemment très inquiétant. Mais en tenant compte du nombre de résidents à Dessel et Mol, le nombre de cas de leucémie chez les enfants pour la période 2002-2008 est très petit. Elle n’implique pas plus d’une poignée d’enfants. Vous obtenez rapidement un doublement ou un triplement des chiffres. D’autres recherches sont donc nécessaires avec un groupe plus large", réagit Lodewijk Van Bladel, spécialiste des rayonnements à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et co-auteur de l’étude.