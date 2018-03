"Entre le début de la crampe et le moment où je dois aller aux toilettes, il y a une minute. Si on ne trouve pas de toilettes dans ces délais, on se fait dessus." Ce témoignage est celui de personnes atteintes de la maladie de Crohn. Ils seraient "entre 35.000 et 40.000" à en souffrir en Belgique.

Munis d’une carte urgence toilette, ils peuvent, sur le papier du moins, avoir accès rapidement à des toilettes dans l’horeca, restaurants, magasins et autres établissements publics ou privés.

(...)