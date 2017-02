La Commission de pilotage du système éducatif en Fédération Wallonie-Bruxelles a préparé un projet de rapport à destination du cabinet de la ministre de l'Education Marie-Martine Schyns, qui dresse un bilan contrasté du décret Inscriptions dont la dernière mouture avait été votée en 2010, révèle La Libre Belgique mercredi.

Elle a évalué le décret en question au regard de ses principaux objectifs, et en a conclu qu'il en rencontre essentiellement un: celui de rendre le processus d'inscription en secondaire plus transparent qu'il ne l'était. Chaque acteur a désormais une vue plus claire de la situation des inscriptions, notamment l'administration qui peut ainsi déterminer avec davantage de pertinence la nécessité de certains projets comme ceux de création d'écoles.

En revanche, la complexité du décret pourrait affaiblir ses intentions louables, note la Commission. Et il ne semble pas avoir modifié "drastiquement" la mixité dans les établissements scolaires. L'indice Isef (indice socioéconomique faible) n'a ainsi pas eu d'impact majeur sur l'attribution des places, et son mécanisme est donc jugé insuffisant dans cette optique.