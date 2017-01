Y a-t-il de la vie sur Mars ? Voilà un des plus grands mystères auquel font face les scientifiques. Une invention mise au point par Christian Burlet et Yves Vanbrabant, deux chercheurs du Service géologique de Belgique, département de l’Institut Royal des Sciences Naturelles pourrait révolutionner le domaine de la recherche spatiale. Il s’agit d’un laser nommé Alpheid qui, combiné à deux autres instruments, permet de détecter des minéraux et des traces de vie dans des environnements extrêmes, comme la planète Mars.

L’appareil vaporise un puissant rayon laser qui produit de la lumière quand il interagit avec la surface étudiée. L’analyse de la lumière émise permet de déterminer la présence d’atomes de carbone, d’hydrogène et d’azote qui sont des indices de la présence de bactéries, donc de vie.

L’instrument vient d’être testé dans un désert chilien et les résultats obtenus sont pour le moins encourageants. En effet, Alpheid a permis de détecter des traces d’activité bactérienne, dans un désert dont "l’environnement est si extrême qu’il peut être comparé à la surface martienne", indique l’Institut royal des Sciences Naturelles. "Initialement, Alpheid était destiné à un usage terrestre mais les résultats positifs des recherches menées en Belgique ont suscité l’intérêt du Seti, un groupement de chercheurs qui essayent de détecter des traces de vie sur Mars et sur d’autres objets du système solaire", explique Christian Burlet, l’un des inventeurs d’Alpheid.

L’appareil possède des caractéristiques particulièrement avantageuses en comparaison avec certains outils utilisés actuellement. "Il y a déjà des instruments apparentés sur la surface de Mars mais ce sont surtout des modèles lourds qui se déplacent très lentement. Notre instrument est beaucoup plus léger et permet de couvrir de plus grandes zones plus rapidement".

Pour le moment , Christian Burlet et ses collègues continueront à développer l’Alpheid pour la recherche terrestre mais les chercheurs se montrent optimistes : "Il est permis de rêver : aujourd’hui, l’Alpheid est repris dans quatre propositions de recherche soumis par le Seti à la Nasa. Si l’une de ces propositions obtient le feu vert, nous pourrions peut-être l’améliorer et l’envoyer un jour dans l’Espace !"