La ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block ambitionne de donner des "garanties supplémentaires de qualité et de sécurité des soins". La nouvelle loi sur la pratique des soins de santé a reçu le feu vert du Conseil des ministres.

Dorénavant, les prestataires de soins, quels qu’ils soient, devront prouver qu’ils sont compétents et que le patient est entre les mains d’une personne qualifiée. "Ils devront satisfaire à des critères de qualité minimale quel que soit le lieu où ils travaillent, dans un hôpital, un cabinet privé ou au domicile du patient", indique-t-on au cabinet de la ministre de la Santé.

Dans cette optique sera créé un "registre central". Dans celui-ci, qui devrait être mis sur pied pour 2021, "chaque prestataire de soins partagera avec le SPF Santé publique les infos suivantes : description des soins qu’il prodigue, avec qui il collabore et où il exerce", précise Audrey Dorigo, porte-parole de Maggie De Block. L’idée est de leur offrir un "portfolio" dans lequel ils ajouteront au diplôme de base les formations suivies pour se perfectionner dans leur domaine de prédilection.

Le public pourra avoir accès à ces données et choisir un professionnel de la santé en connaissance de cause. Ce registre sera-t-il un ersatz médical de TripAdvisor, où chacun pourra donner son avis ? "Non", affirme-t-on du côté du ministère de la Santé, qui insiste sur le sérieux de la démarche. Aucun autre détail quant à ce registre ne filtrera des administrations fédérales de Santé publique.

L’association belge des syndicats médicaux (Absym) regrette ce volet de la loi : "La ministre De Block demande que les médecins puissent désormais démontrer qu’ils suivent une formation continue. Le système actuel de l’accréditation construit sur base volontaire devient aujourd’hui une obligation. Les médecins devront se munir d’un "portfolio dynamique" qui pourra être contrôlé à tout moment. Dans ce portfolio, les médecins sont tenus de conserver les formations continues auxquelles ils ont assisté. L’Absym n’est pas heureuse avec cette nouvelle charge administrative et se pose beaucoup de questions quant à la manière dont le contrôle sera mené."

Maggie De Block détaille son idée par voie de communiqué : "Le patient doit toujours, où qu’il soit, pouvoir compter sur les meilleurs soins possibles, peu importe le prestataire qui lui prodigue des soins ou le lieu où ceux-ci lui sont prodigués."