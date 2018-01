C'est le fruit d'une collaboration étonnante entre la BVG (la "STIB" de Berlin) et la marque Adidas. A l'occasion des 90 ans de la compagnie de transports berlinoise, une basket inédite a été imaginée. Avec les baskets EQT Support 93/17 Berlin, plus besoin de ticket pour emprunter les métros, trams et bus de la capitale allemande.





Le prix de cette paire de chaussures pas comme les autres? 180 euros. En achetant ces baskets produites à seulement 500 exemplaires, les Berlinois pourront emprunter les transports en commun jusqu'au 31 décembre 2018 sans devoir avoir prendre de titre de transport.





Aux couleurs du métro





Pour confectionner ces sneakers, la marque aux trois bandes s'est inspirée des couleurs du métro berlinois. La languette rappelle les tickets. Les couleurs sont celles des motifs des sièges. Les lacets jaune et noire font référence aux couleurs extérieures des rames..