Depuis quelques jours, les abribus ont vu fleurir des affiches pour une nouvelle campagne de sécurité routière. Une fois n’est pas coutume, c’est une vedette internationale qui ne passe pas inaperçue qui porte le message, puisqu’il s’agit de l’acteur américain Patrick Dempsey, le fameux Dr Mamour de la série Grey’s Anatomy.

Portrait en pied, il brandit un panneau indiquant une zone scolaire dans la main gauche et brandit sa main droite pour dire "ralentissez pour les enfants". L’affiche ajoute qu’aujourd’hui 3 500 personnes seront victimes de la route. Il s’agit d’une campagne mondiale lancée par la FIA, la Fédération internationale automobile, à laquelle est associée notamment Touring pour la Belgique. Et si c’est avec sa renommée d’acteur que Dempsey donne son image à cette campagne, c’est surtout avec sa casquette de pilote automobile qu’il se fait le porte-voix de la FIA qui est l’organisateur des principaux championnats de courses automobiles à travers le monde.

Le but de la campagne baptisée "3 500 Lives" est de recueillir un maximum de signatures pour peser sur les pouvoirs publics à travers le monde et tenter de diminuer le nombre de morts sur les routes.

L’objectif est ambitieux puisque l’initiative vise à soutenir l’objectif des Nations unies, qui est de réduire de moitié le nombre de tués et de blessés sur les routes d’ici 2020. Pour y arriver, la FIA plaide pour une amélioration des infrastructures routières. La moitié des accidents se produisent sur 10 % des routes les plus dangereuses. La FIA veut également améliorer la sécurité des véhicules, réduire la vitesse et renforcer les mesure anti-alcool au volant. Le problème c’est que dans le monde, seule 7 % de la population est soumise à un code de la route digne de ce nom, explique la fédération internationale.

Dans son catalogue de mesures, la FIA prône enfin une amélioration de la collecte des données statistiques, une augmentation des moyens alloués à la sécurité routière, une plus grande implication du secteur privé ainsi qu’une meilleure coordination des acteurs.

Tout cela est bien beau mais il reste tout de même un peu étonnant que ce soit la FIA qui soit à l’initiative de cette campagne dans la mesure où son rôle premier est de promouvoir l’automobile ainsi que les courses où la vitesse est reine. Mais bon, ne faisons pas la fine bouche, en matière de prévention routière et de diminution du nombre de victimes, toutes les initiatives sont bonnes à prendre.