Les trains reliant Liège à Bruxelles affichaient un retard de plus de 30 minutes ce vendredi matin. En cause, un nouveau vol de câble de cuivre, à proximité de la gare d’Ans. L’acte de malveillance a été constaté vers minuit trente. Les équipes étaient à pied d’œuvre depuis 1 h du matin afin de réparer les dégâts et permettre aux trains de circuler sans entrave.

