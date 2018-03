C’est un sujet qui est discuté et débattu depuis des années mais qui n’avait jamais connu d’avancée concrète sur le plan politique. Ce sujet, c’est celui de la consigne sur les canettes qui est peut-être en passe de devenir une réalité. En effet, une proposition de résolution visant à mettre en place la consignation des cannettes sera votée aujourd’hui au parlement de Wallonie.

Ce projet pilote a été déposé par Dimitri Fourny, le chef de groupe CDH au parlement. Le texte de cette résolution est donc discuté et voté aujourd’hui en commission pour notamment appliquer ce système de consigne dans une vingtaine de communes.

Si l’issue du vote s’avère positive, la Wallonie serait la toute première région de Belgique à prendre des décisions concrètes concernant la mise en application d’une consigne sur les canettes. "Cela fait de très nombreuses années qu’on en parle mais que rien n’est fait au niveau politique. Si le texte est accepté, ce serait historique !", précise Audrey Jacquiez, attachée de presse pour le groupe CDH du parlement de Wallonie. Discuté récemment en Flandres, le projet avait finalement été refusé.

D’après une enquête réalisée par Test-Achats auprès de 1.150 personnes, 2 consommateurs sur 3 seraient favorables à l’instauration d’un système de consigne sur les cannettes et les bouteilles en plastique, et presque 90 % se disent prêts à les rapporter au supermarché afin de récupérer cette consigne. Forte de ces résultats, L’organisation de défense des consommateurs a adressé une lettre ouverte aux bourgmestres du pays afin de plaider pour l’instauration d’un tel système.

Des chiffres bien différents de ceux avancés par Fost Plus et les fédérations de l’industrie alimentaire (Fevia) et de la grande distribution (comme Comeos), selon lesquelles seuls 22 % des consommateurs seraient partisans de cette consigne.

Pour Comeos, la mise en place d’une consigne coûterait beaucoup d’argent alors que les consommateurs bien informés savent qu’une consigne signifie dans la pratique opter pour le sac bleu.