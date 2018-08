Les nouveaux arrivants sur le marché du travail, fraichement diplômés, gagnent en moyenne 2.195 euros brut, à en croire les conclusions du prestataire de services RH Acerta d'une analyse de données (datant de 2016) obtenues auprès de plus de 40.000 employeurs.

Parmi eux, ceux qui disposent d'un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur gagnent moins de 1.830 euros brut (16% de moins que la moyenne) tandis que les jeunes qui ont terminé l'enseignement supérieur perçoivent 2.426 euros brut en début de carrière, soit 10% de plus que la moyenne. Obtenir un diplôme joue un rôle prépondérant dans le montant que les débutants (âgés de moins de 25 ans et qui travaillent depuis moins d'un an) gagneront, estime d'emblée Acerta.

Dans le détail, le salaire moyen de base est pratiquement équivalent dans les secteurs du marchand et du non-marchand: 26.191 euros contre 26.452 euros. Le prestataire RH relève toutefois que ceux qui disposent d'un diplôme de niveau supérieur non universitaire commençant leur carrière dans le non-marchand bénéficient d'un meilleur salaire que ceux dont le premier emploi est dans le secteur marchand.

Il apparait par ailleurs que les ouvriers qualifiés commencent leur parcours professionnel avec un meilleur salaire (dont la différence est d'environ 20%) que les employés.

"Les travailleurs fraîchement diplômés ayant une formation spécifique et spécialisée, par exemple les orientations techniques, sont plus demandés qu'un énième diplômé en marketing. Ils sont donc tout de suite mieux payés", analyse ainsi Benoît Caufriez, directeur d'Acerta Consult.

A noter, enfin, que l'écart salarial entre hommes et femmes, au détriment de ces dernières, est une réalité dès le début de la carrière. Ce sont parmi les ouvriers que la différence est la plus importante: près de 10% en moins.