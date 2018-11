Votre chat se plaît souvent la nuit à venir vous éveiller et en dehors de l’inconfort évident que cela représente, d’autres enjeux importants se cachent à long terme derrière un tel problème : la fatigue s’accumulant jour après jour, on est moins efficace dans son travail, et il peut arriver qu’on en vienne à vouloir se séparer de notre compagnon pourtant si adorable en journée.(...)