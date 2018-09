Voilà un dictionnaire au titre à rallonge, que l’on feuillette avec le sourire aux lèvres : Le Dico des mots qui n’existent (toujours) pas (et qu’on utilise quand même).

Signé Gilles Vervisch (agrégé de philosophie, à qui l’on doit notamment Star Wars, la philo contre-attaque) et Olivier Talon (docteur en chimie), ce sympathique ouvrage recense 200 mots que l’on ne trouve pas dans les dictionnaires officiels mais qui, pourtant, font partie de notre langage courant et que l’on utilise sans cesse.

Dans cette troisième édition - les deux premières datent de 2012 et 2015 -, quarante et une entrées ont disparu. Pour une raison toute simple : c’est que les mots en question se sont mis à réellement exister et ont fait leur entrée dans ce que les auteurs appellent leur " juge de paix" : Le Petit Robert 2018. Exit "climatosceptique", "flexitarien", "vététiste", "influenceur" et "adulescent". En revanche, nombre d’autres font leur apparition. Quelques exemples…

Aéropage , que les auteurs classent, avec Omnibuller, dans la catégorie des approximations phonétiques. Ils sont proches de mots existants ("aréopage" et "omnubiler") mais sont tout simplement mal (et très souvent) prononcés.

Bobber . Ou "choisir de conduire quand ses copains choisissent de boire". On l’aura compris, Vervisch et Talon ne prennent rien au sérieux et chacune de leurs définitions est vraiment drôle.

Juste . "Trop, vraiment, carrément" , " à mort ". " L’adverbe ‘juste’, tel qu’on l’utilise à la télévision, n’a pas grand sens mais ce n’est pas grave. […] Il s’agit simplement de signifier le niveau socio-économique de son locuteur ", écrivent-ils.