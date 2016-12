On le sait, Marc Goblet abandonnera son poste de secrétaire général de la FGTB en juin prochain. Une décision motivée par des raisons médicales et qui lance la campagne pour désigner un successeur. Si beaucoup ont tout d’abord pensé à Jean-François Tamellini, qui avait assuré l’intérim à la rentrée, c’est maintenant vers Robert Vertenueil que tous les regards se tournent.

Le Nivellois, âgé de 51 ans et père de deux garçons, a déposé hier sa candidature pour le poste. Une décision qu’il n’a pas prise à la légère. Il avait en effet affirmé à nos confrères de La Libre Belgique, le 6 décembre dernier : "Je dois répondre à certaines questions : est-ce que je bénéficie d’un soutien assez large à la FGTB ? Est-ce que mes idées quant à la fonction sont partagées par d’autres ? Si les réponses sont positives, je pourrais être candidat".

L’homme semble donc s’être assuré d’avoir assez de soutien auprès de ses pairs. Une nouvelle qui devrait réjouir le PS, dont il est très proche. Il s’est en effet présenté sur les listes socialistes aux élections provinciales de 2006 et a été conseiller communal à Nivelles de 1994 à 2012.

Une proximité avec les socialistes qu’il partage avec Marc Goblet, tout comme celui d’être issu de la Centrale générale du syndicat (l’une des plus grandes, qui rassemble les ouvriers de nombreux secteurs bien différents comme la construction, la chimie, les services ou encore l’industrie).

Face à lui, il aura donc peut-être Jean-François Tamellini, qui a montré, lors du remplacement qu’il a effectué, sa capacité à porter la voix du syndicat. La décision finale sera prise lors d’un congrès qui se tiendra en juin prochain.

À noter que le vainqueur deviendra très probablement le président de la FGTB en 2018 après le départ à la retraite de Rudy de Leeuw.