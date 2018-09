Les fêtes de Wallonie, c’est à Namur que ça se passe même si plusieurs autres villes wallonnes s’y sont mises depuis quelques années. Outre les rendez-vous politiques, il s’agit d’une grande fête populaire. Voici nos bons plans pour cette édition qui a déjà démarré samedi pour le côté hommage et folklore.

1 Saule fête ses 10 ans. Le concert événement conçu spécialement pour les Wallos : Saule y invite sur scène dix potes que sont Olivia Ruiz, Cali, Témé Tan, Alice on the Roof, Grandgeorge, Pascale Picard, le 8è groupe, Lio, Camille Bazbaz et Natacha Régnier. Ce samedi 15/9 (22 h, St Aubain). Autre tête d’affiche ce jeudi (22 h 30, St Aubain) : Fatal Bazooka (Michael Youn). Mais il y a de la musique à longueur de journée et de soirée dans toutes les rues du centre-ville.

2 L’échasse d’or. Ce dimanche 16/9 (16 h 30) a lieu la plus emblématique des joutes à échasses namuroises. Une tradition vieille de 400 ans qui revendique son entrée au patrimoine mondial de l’Unesco. Mais il faut arriver tôt pour avoir une place assise dans les gradins.

3 Les Walloniades. Tout l’après-midi de ce samedi 15/9 se déroulent une série d’épreuves rigolotes et visuelles inspirées des joutes populaires d’autrefois (dès 13 h, St Aubain) : course de brouettes, course de sacs en toile de jute, monter au mât…

4 Les spécialités culinaires. Ce sont des pékets qu’on ne trouve qu’une fois l’an comme celui aromatisé au bonbon couille de singe ou l’artisanal à la véritable fraise de Wépion. Ne passez pas sans déguster une avisance (feuilleté à la viande hachée), ou une djote (potée au chou). Les plus aventureux se risqueront à la dispouille, un plat mijoté à base d’abats réputé à Namur.

5 Le lundi des Namurois. On n’a pas vraiment goûté à la saveur des Wallos tant qu’on n’a pas vécu un lundi des Namurois, un jour festif, mais moins peuplé où les Namurois boivent et fêtent entre eux après la traditionnelle messe en wallon qui s’adonne à la satire politique locale. Il sera ponctué en soirée par un spectacle de blagues de Renaud Rutten. Gratuit comme les autres.