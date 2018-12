Société Les familles qui passent du temps à table ont de meilleures habitudes alimentaires.

Les repas en famille peuvent aussi parfois tourner au pugilat… Noël, qui approche à grands pas, en donne - hélas - souvent le pire exemple (les bulles aidant…).

Pourtant, même si le ton monte à table et/ou que la famille a tendance à dysfonctionner dans son relationnel, une récente étude scientifique vient de montrer que manger ensemble avait des avantages pour la santé.

Parmi les familles qui prennent le temps de s’asseoir à table pour manger un bout, on constate que les ados et les jeunes adultes ont de meilleures habitudes alimentaires, comme consommer davantage de fruits et légumes et moins de produits gras et/ou de plats à emporter.

(...)