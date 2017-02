Pour les voitures de location, c’est comme pour les séjours : plus on s’y prend tôt, plus on a de choix et plus intéressants sont les tarifs.

"Les personnes qui réservent longtemps à l’avance ne le font pas seulement pour les vols et les hôtels", confirme-t-on chez Sunny Cars, qui vient de clôturer une action de réservation anticipée très réussie pour les voitures de location.

Les vacanciers ont pu profiter du service FlexService gratuit pendant une période limitée et cela a porté ses fruits : entre novembre et janvier, le spécialiste de la location de voitures a enregistré 27 % de réservations en plus. "Le FlexService est une formule qui vous permet d’annuler sans frais votre réservation jusqu’à quatre heures avant le début de la location. La hausse des chiffres de Sunny Cars n’est toutefois pas uniquement due au FlexService : le fait que les voitures de location partent comme des petits pains pour les destinations populaires telles qu’Ibiza, l’Italie ou Majorque joue également un rôle important."

