Si vous êtes francophile, ou que vous avez simplement jeté un œil au papier ci-dessous, vous aurez remarqué que la France a pris des mesures strictes pour lutter contre le pic de pollution atmosphérique auquel elle fait face.

Lorsqu’on regarde leur graphe sur l’état de l’air, on remarque que la Belgique subit les mêmes problèmes de concentration de microparticules. Pourtant, chez nous, on ne tire pas la sonnette d’alarme aucun plan d’urgence n’est déployé. Les cartes publiées sur le Monde et d’autres médias de référence montrent des masses virant du rouge au noir, particulièrement inquiétantes, et quand on se rend sur les sites régionaux de Belgique (Celine, IBGE, Awac…), on observe plutôt des jolis camaïeux de vert et jaune… "On n’utilise pas le même code couleur qu’eux, explique-t-on au cabinet Di Antonio après consultation des experts wallons. Mais cela va changer, nous allons appliquer une même charte dans les deux pays, pour plus de clarté."

Comment justifier cette différence ?

Simplement, la France et la Belgique n’appliquent pas les mêmes seuils pour déclencher les plans d’action. Chez nous, le seuil de 50µg/m³ de particules fines est appelé seuil d’information. Celui-ci a été franchi dimanche dernier. "En France, quand ce seuil est franchi pendant plusieurs jours, ils enclenchent le plan d’action. Chez nous, c’est la Cellule interrégionale de l’environnement (Céline) qui détermine l’enclenchement du plan d’action, et pour cela, il faut qu’en moyenne, dans tout le pays, on observe pendant 48 heures 70µg/m³, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Ce plan d’action déclenche les panneaux Smog, limite la vitesse des automobiles et diminue la température dans les bâtiments publics car, on a tendance à l’oublier, mais le chauffage reste le deuxième poste le plus émetteur de microparticules", détaille Marie Minet, porte-parole du ministre de l’Environnement, Carlo Di Antonio (CDH).

Attention, lorsque ce seuil d’information est franchi, les gouvernements conseillent "dans les zones exposées à des concentrations élevées en polluants, de ne pas réaliser d’exercice physique intense et/ou prolongé (comme le jogging par exemple)".

Et précisent "qu’en raison de leur très faible dimension (diamètre au moins 5 fois inférieur à l’épaisseur d’un cheveu), les particules se répandent aisément dans tous les environnements. Pour cette raison, les habitations ne constituent pas un rempart contre les concentrations élevées en particules fines venant de l’extérieur".

À noter que pour les communes les plus exposées le seuil d’alerte est franchi. Celles-ci sont principalement situées autour de Liège Charleroi ou Lille.