Si les récentes hausses de prix du diesel risquent de causer pas mal de dépassements de budget dans les entreprises de Belgique, pays de la voiture-salaire (440.000 autos immatriculées comme voitures de société en 2016), il est un poste sur lequel les firmes n’entendent pas récupérer leurs billes : celui du choix de la voiture par leurs employés !

Les entreprises recourent en effet de plus en plus souvent à "la liberté de choix" pour retenir leurs travailleurs talentueux, constate une étude menée par Gocar auprès de 3.300 Belges.

Il en ressort que près d’un quart des travailleurs belges roulant à bord d’une voiture de société ont aujourd’hui carte blanche pour choisir leur nouveau véhicule. Ni restriction de marque, ni de catalogue, ni de modèle ou de budget, donc !

Et ce n’est pas le seul apanage des cadres confirmés de plus de 45 ans : un jeune travailleur prometteur sur sept et un ouvrier sur trois ne doivent plus tenir compte, actuellement, du cadre fixé précédemment. Attention, ce n’est pas open-bar pour autant : "Cela ne signifie pas que des milliers de Belges se retrouvent dorénavant au volant d’un bolide coûteux. La plupart du temps, les travailleurs peuvent se rendre chez les concessionnaires de leur choix pour demander une offre qu’ils soumettront à leur chef. Ensuite, de concert, ils décideront quel véhicule commander. Grâce à cette démarche, les employeurs peuvent exprimer davantage leur appréciation et leur confiance envers leurs travailleurs", note Stephanie Popovic, porte-parole de Gocar

La durée de vie moyenne d’un véhicule de société est de 2,4 ans alors qu’elle est de 8,9 ans pour le parc automobile particuliers.